Badelust mit und ohne Dach

Wie sich Werdau verändert hat. Heute: Freibad (Folge 50)

Von Michael Kellner

erschienen am 31.12.2016



Werdau. Die Ansichtskarte aus dem Jahr 1937 zeigt das städtische Freibad an der Ziegelstraße, eine der wichtigsten Freizeitstätten von Werdau. Heute befindet sich an der gleichen Stelle das Freizeit- und Familienbad "Webalu".

Bereits 1868 wurde eine erste Werdauer Freibadeanstalt direkt in der Pleiße hinter Heils Gasthof eröffnet. Die Initiatoren waren die Werdauer Bürger Ferdinand Ullrich, Oberbahnwärter Kahle und Fabrikant Aderhold. Am 9. Mai 1873 wurde eine neue öffentliche Badeanstalt auf der sogenannten Kaplaneiwiese in den Roten-Berg-Anlagen eröffnet, nahe der heutigen Fußgängerbrücke zur Greizer Straße. Jene wurde ebenfalls durch Pleißenwasser gespeist. Erwachsene entrichteten damals 5, Kinder 3 Pfennige Badegeld. Allerdings verschlechterte sich das Wasser der Pleiße insbesondere durch die Färbereien rapide, so dass diese Badeanstalt nur knapp zehn Jahre Bestand hatte. Deshalb erfolgte 1884 im Kranzberggrund, an der Stelle der heutigen Gärtnerei Wegenast, die Errichtung eines neuen Freibades. Dieses wurde 1898 und 1912 erweitert. Die ehemalige Kaplaneiwiese wurde zum Spielplatz. Heute wird das Gelände von den Wohnhäusern Am Stadtpark 24-34 gesäumt.

Einigen Werdauer Bürgern aber war der Weg in den Kranzberggrund zu weit und wenig schatten-spendend. Zur Zeit der Weimarer Republik spielten Freizeitgestaltung und Körperkultur eine immer größere Rolle. Die Lehrerschaft der Werdauer Schulen wurde von breiten Elternkreisen in ihrem Bemühen unterstützt, den kostenlosen obligatorischen Schwimmunterricht für alle Dreizehn- und Vierzehnjährigen einzuführen. Gleichzeitig sollte für die Allgemeinheit eine Stätte bezahlbaren Freizeitvergnügens entstehen.

Zu diesem Zweck beschlossen die Werdauer Stadtverordneten 1924 die Errichtung eines neuen Schwimmbades an der Ziegelstraße. Noch im gleichen Jahr wurde der Grundstein gelegt. Die feierliche Weihe erfolgte am 16. Mai 1926. Die Feierlichkeiten begannen mit einem Sportmarsch der Werdauer Schwimm- und Turnvereine, dem die Weiherede folgte. Höhepunkte waren die Vorführungen des Schwimmvereins (Mitglied des Deutschen Schwimmverbandes) und des Vereins Freie Schwimmer Werdau (Mitglied des Arbeiter- Turn- und Sportbundes). Jene beinhalteten auch Wasserspringen und Wasserball. In den Pausen spielte das Philharmonische Orchester.

Neben großzügigen Liegewiesen auf dem Terrassenhang zur Ziegelstraße umfasste das städtische Freibad eine Gesamtwasserfläche von 5000 Quadratmetern, aufgeteilt in Badebecken für Schwimmer, Nicht-schwimmer und Kleinkinder. Im Nichtschwimmerbecken befand sich eine Wasserrutsche, an der Stirnseite des Schwimmerbeckens ein Sprungturm mit 1- und 3-Meter-Brettern. Im Eingangsbereich stand ein zweigeschossiges Wohnhaus, in dem sich neben der Kasse die Wohnung des Schwimmmeisters befand. Von dort aus wurden die Badegäste auch gastronomisch betreut.

Der Standpunkt des Betrachters (siehe oberstes Bild) ist die Reihe aus Einfamilienhäusern an der Ziegelstraße, die Mitte der 1930er-Jahre errichtet wurden. Ab 1954 entstand dann das Neubaugebiet "Werdau Ost", zunächst mit Wohnblöcken der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft. Der Blick geht hinüber zu den Umkleidekabinen, hinter denen die Höhe des Kranzberges steil ansteigt. Die Bezeichnung "Kranzberg" könnte sich herleiten von den Ländereien eines Bauern namens Kranz, könnte aber auch "Grenzberg" bedeuten. Auf der Höhe des Kranzberges sichtbar ist links die Villa des Speditionsunternehmers Hetzer (heutige Arztpraxis Zwickauer Straße 48) und rechts die Grünanlage um die Sportstätte "Friesen". Seit 1913 befand sich auf der Höhe des Kranzberges auch ein Gedenkstein für die Befreiungskriege, der heute im Richard-Wagner-Park steht. Das ehemals für Motocross genutzte Gelände hat sich seit 1975 und vor allem nach 1990 grundlegend verändert, als hier ein weiteres großes Neubaugebiet aus dem Boden gestampft wurde.

Das städtische Freibad wurde über 70 Jahre von den Werdauern und ihren Gästen genutzt. An der Schwelle zum 21. Jahrhundert bestand erhöhter Sanierungsbedarf, und eine Neukonzeption stand auf der Tagesordnung. Über die weitere Zukunft wurde per Bürgerabstimmung entschieden. Am 2. November 1997 standen drei Alternativen zur Entscheidung: entweder Erhalt des Bades als reines Freibad, Errichtung eines Erlebnisbades durch einen privaten Investor in Steinpleis oder aber der Neubau eines Freizeit- und Familienbades auf dem Gelände an der Ziegelstraße. Da der Bau des Bades im Gewerbegebiet Steinpleis scheiterte, stellte der Karlsruher Projektant Helmut Schick am 23. März 2000 seinen Entwurf für den Umbau des Werdauer Bades vor. Jener wurde durch den Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdau bestätigt. Am 2. März 2001 wurde der Grundstein gelegt für das neue Freizeit- und Familienbad, über dessen Namen ebenfalls die Werdauer Bürger entscheiden konnten. Die Mehrheit entschied sich für die Kurzform "Webalu" für "Werdauer Badelust", die am 21. März 2001 offiziell in Kraft trat. Am 4. September 2001 fand das Richtfest auf der Baustelle statt. Gesamtkosten des Um- und Neubaus: 13 Millionen Mark. Am 30. April 2002 wurde dann das "Webalu" in Betrieb genommen. Hauptattraktion: eine 70-Meter-Rutsche, die von außen sichtbar ist und im Innenbereich endet. Über eine Schleuse gelangt man vom Innenbereich in das beheizte Außenbecken. Des Weiteren verfügt das "Webalu" über einen Mutter-Kind-Bereich und zwei Saunabereiche. Für das leibliche Wohl der Badegäste sorgen eine Erfrischungsbar und eine Cafeteria mit Freiterrasse.