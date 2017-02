Bäder und Eisstadion: Freizeitspaß kostet künftig mehr

Die Stadträte in Crimmitschau haben einer neuen Entgeltordnung zugestimmt. Vorteile gibt es in Zukunft für Familien.

Von Holger Frenzel

erschienen am 04.02.2017



Crimmitschau. Besucher von Freizeiteinrichtungen in Crimmitschau müssen tiefer in die Tasche greifen. Die Stadträte haben vorgestern Abend mit 20 Ja- und zwei Nein-Stimmen neue Entgeltordnungen beschlossen. Dadurch sollen rund 20.000 Euro mehr pro Jahr in die Stadtkasse fließen. "Das ist mit Blick auf den gesamten Haushalt, der ein Volumen von rund 30 Millionen Euro hat, ein bescheidener Betrag", sagt Wolfgang Spiegelberg (Linke), der mit Peter Horn (Linke) gegen die Erhöhung gestimmt hat. Dagegen hat Stephan Theuring (CDU) kein Verständnis für die Kritik: "Wir unterhalten uns hier über ein Luxusproblem." Die folgenden Änderungen sollen am 1. Mai in Kraft treten.

Kunsteisstadion im Sahnpark: Für die Kufenflitzer gibt es künftig zwei unterschiedliche Ticket-Kategorien: Erwachsene zahlen 3,50 Eu- ro (bei Veranstaltungen bis zu zwei Stunden) und 5 Euro (mehr als zwei Stunden). Damit müssen die Besucher des sonntäglichen Familieneislaufens künftig mehr zahlen. Bisher wurden - unabhängig von der Dauer des Eislaufens - nur die billigeren Tickets verkauft. Zudem sollen Familienkarten für 15,50 Euro (ein Erwachsener und drei Kinder) und 17 Euro (zwei Erwachsene und zwei Kinder) angeboten werden. Im letzten Jahr haben rund 23.000 Besucher die Eisfläche benutzt. Die Änderungen sollen für Mehreinnahmen in der Stadtkasse von rund 7000 Euro sorgen.

Sahnbad: Die Eintrittspreise sollen für Erwachsene um 50 Cent (neu: 3 Euro) und für Ermäßigte um 25 Cent (neu: 1,50 Euro) steigen. Für eine kostendeckende Betreibung des Bades müsste die Stadt nach eigenen Angaben ein Vollzahler-Ticket für 7,10 Euro verkaufen. Die nun beschlossene Erhöhung soll zusätzliche Einnahmen von rund 7000 Euro bringen. Zudem werden Familienkarten für 9 Euro (zwei Erwachsene und zwei Kinder) und für 7,50 Euro (ein Erwachsener und drei Kinder) eingeführt. Die Verantwortlichen im Rathaus haben auch einen Blick in das Umland geworfen, wo 3 Euro (Waldenburg) und 2,50 Euro (Vollmershain) verlangt werden.

Freizeitbad Mannichswalde: Wasserratten zahlen hier künftig einen Eintrittspreis von 3,50 Euro (Erwachsene) und 1,75 Euro (Ermäßigte). Das ist ein Anstieg von 50 Cent beziehungsweise 25 Cent. Die letzte Erhöhung der Karten gab es im Jahr 2011. Die Stadt hofft nun auf Mehreinnahmen von 6000 Euro. Ein kostendeckendes Arbeiten wäre im Freizeit- und Erlebnisbad nur mit Ticketpreisen von 12,38 Euro möglich. Hier gibt es künftig ebenfalls Familienkarten für 10,50 Euro (zwei Erwachsene und zwei Kinder) und 8,75 Euro (ein Erwachsener und drei Kinder).

Vor der Entscheidung im Stadtrat hatten sich auch schon die Mitglieder des Ortschaftsrates in Mannichswalde mit dem Thema befasst. Sie sprachen sich einstimmig für eine Erhöhung der Eintrittspreise aus. "Schließlich hat sich in den letzten Jahren auch die Einkommenssituation in der Bevölkerung nicht gerade verschlechtert", sagt Ortsvorsteher Gerd Neufert (Für Crimmitschau).