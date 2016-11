Berufsschule für Altenpflege sucht Interessenten im Ausland

Die Anzahl junger Leute aus Balkanstaaten und aus Vietnam, die in Werdau ausgebildet werden, wächst seit Jahren. Das hat einen einfachen Grund.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 15.11.2016



Werdau. Als sich Alma Haskurti aus Albanien 2014 an der Berufsfachschule für Altenpflege in Werdau für eine Ausbildung bewarb, war die damals 25-Jährige noch ein Exot unter den Schülerinnen und Schülern. Inzwischen steht die junge Frau kurz vor dem Ab- schluss. Längst ist sie nicht mehr die einzige Auszubildende im Beruf des Altenpflegers oder der Altenpflegerin, die aus einem anderen Land stammt.

Kamen im vergangenen Jahr fünf Bewerber aus Serbien und Bosnien-Herzegowina hinzu, so sind es in diesem Jahr bereits 18 junge Frauen und Männern aus den Balkanländern. Sie absolvieren in der Bildungseinrichtung an der Zwickauer Straße, untergebracht im ehemaligen Wehrkreiskommando, eine dreijährige Ausbildung. "Sie sprechen alle Deutsch, sind sehr wiss- begierig und kommen auch in den Praxisunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sehr gut an. Um die noch kleinen sprachlichen Barrieren abzubauen, bieten wir zum Unterrichtsprogramm eine Vertiefung der Deutschkenntnisse nach den Vorgaben des Goethe-Institutes an. Bisher gab es keine Probleme unter den Schülern, obwohl sie verschiedenen Religio- nen angehören." Das sagt der Geschäftsführer der Einrichtung, Frieder Neidel.

Das ist ein Grund für den studierten Mediziner, der 1992 mit einem Rettungsdienst begonnen hatte und sich seit Anfang des Jahres auf die Aus- und Weiterbildung von medizinischem Personal und den ambulanten Pflegedienst konzentriert, sich nach weiteren ausländischen Schülern umzuschauen. "Die Zahl der Interessenten aus unserer Region, die den Altenpflegeberuf lernen wollen, geht immer weiter zurück. Ganz anders als der Bedarf. Da zeigt die Kurve immer weiter nach oben", sagt Frieder Neidel.

Erst vor zwei Wochen begann eine Gruppe von 20 Vietnamesen, alle zwischen 19 und 26 Jahre alt, an der Berufsfachschule mit der Ausbildung. "Wir arbeiten dabei mit einer Partnerorganisation in Hanoi zusammen, die die Interessenten vermittelt", erklärt der Werdauer. Sämtliche Schüler, egal ob aus Vietnam oder dem Balkan, verfügen über ein gültiges Visum und werden auch nach Abschluss der Ausbildung in Deutschland bleiben und in der Altenpflege arbeiten. "Wir sind bestrebt, dass sie auch in Sachsen sesshaft werden", sagt Neidel. Die Kosten für die Ausbildung an der staatlich anerkannten Fachschule trägt, genauso wie für jeden deutschen Auszubildenden, der Freistaat. Die Finanzierung der Berufsausbildung unterscheidet sich nicht von der eines deutschen Azubis.

Vorerst handelt es sich bei dem Ganzen noch um ein Modellprojekt. Bisher hat noch keiner dieser Schüler seine dreijährige Ausbildung beendet. Alma Haskurti und zwei weitere Mitschüler, Amor und Alen Papic aus Bosnien, wären 2017 die ersten. Doch für Frieder Neidel steht schon heute fest: Er will an dem eingeschlagenen Weg festhalten und weitere ausländische Interessenten nach Werdau holen. Dazu fliegt eine Delegation der Werdauer Bildungseinrichtung in den nächsten Tagen nach Vietnam, um weitere Gespräche zu führen.

Um die fachliche Ausbildung nach den gesetzlichen Vorgaben gewährleisten zu können, zählt die Berufsfachschule 26 festangestellte Mitarbeiter und 60 Honorardozenten. Noch einmal so viele Honorardozenten stehen bei Bedarf zusätzlich zur Verfügung. An der Einrichtung werden derzeit etwa 60 Notfallsanitäter und 120 Altenpfleger ausgebildet. Rund 1200 Personen nehmen jährlich an Aus- und Weiterbildungen teil, die die Berufsfachschule anbietet. Dabei arbeitet die Berufsfachschule mit der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, der Sächsischen Landesärztekammer, verschiedenen Pflegediensten und -heimen, Rettungszweckverbänden in Westsachsen und im Großraum Dresden, der Dresden International University und der Technischen Universität in der Landeshauptstadt zusammen.