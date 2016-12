Blankenhain will Dorfleben besser vermarkten

Der Ort wirbt für sich als Museumsdorf. Das Schloss hat einen Besucherrekord erzielt. Doch im Crimmitschauer Rathaus sieht man noch Luft nach oben.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 17.12.2016



Blankenhain. Die rund 950 Einwohner zählende Ortschaft Blankenhain gilt als das authentischste unter den Dörfern in Sachsen. Zu dieser Auffassung ist die Anbietergemeinschaft "Sachsens Dörfer", eine Marketingorganisation, auf ihrer jüngsten Tagung gekommen, die unlängst im Erzgebirgskreis stattfand. Die Stadt Crimmitschau, zu der der Ort seit 1994 gehört, ist seit fünf Jahren Mitglied der Gemeinschaft. Die Organisation vermarktet unter dem Label "Sachsens Dörfer - Land, Leute, Lebensart" 18 Orte im Freistaat, darunter auch so bekannte Orte wie Seiffen oder Pobershau. Jeder einzelne Ort wird unter einem besonderen Namen beworben. Ziel ist es, die Orte Touristen schmackhaft zu machen und dabei mit den jeweiligen Besonderheiten zu werben. Während beispielsweise Seiffen als Spielzeugdorf vermarktet wird, erhielt Blankenhain den Zusatz Museumsdorf verpasst.

Eine Bezeichnung, auf die die Tourismus-Expertin im Crimmitschauer Rathaus, Andrea Beres, besonders stolz ist. "Die zum Museum gehörenden Objekte sind über das gesamte Dorf verteilt und machen den Ort zu dem, was er ist: ein Museumsdorf", sagt Andrea Beres. Die Einrichtung umfasst auf elf Hektar Fläche derzeit 80 Gebäude und bauliche Anlagen mit 100 thematischen Ausstellungen - das gibt es kein zweites Mal in Sachsen. Das Museum Schloss Blankenhain ist zugleich das touristische Aushängeschild und lockte in diesem Jahr 43.091 Besucher an. Das sind rund 1100 Gäste mehr als im Vorjahr. Der positive Trend hält seit einigen Jahren an. 2011 zum Beispiel zählte das Museum 33.000 Gäste.

Doch die Einrichtung ist es nicht allein, die den Ort zu einem authentischen Dorf macht. "Die Bewohner leben das, was man unter einem Dorf verstehen. In dem Ort findet tatsächlich noch richtiges Dorf- leben statt", sagt Andrea Beres. Sie hat dafür gleich mehrere Beispiele parat: Da ist das vielfältige Handwerk - ein zweiter Schmied hat sich erst kürzlich im Ort angesiedelt. Da sind Zusammenhalt und Eigenini-tiative, "wie der rekonstruierte Vereinshof und der renovierte Spielplatz am Schloss zeigen", so Beres.

Dennoch ist für die Tourismus-Expertin noch nicht alles zum Besten bestellt. "Es gibt in Blankenhain zu wenig Gästebetten. Touristen, die länger als einen Tag bleiben wollen, müssen auf Pensionen und Hotels in den umliegenden Kommunen ausweichen." Mangelhaft ist auch die Erreichbarkeit des Ortes an den Wochenenden mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Reserven gibt es ebenfalls in der gastronomischen Versorgung im Ort. Auch hier müssen die Touristen auf die Angebote in den Nachbardörfern ausweichen.

Angeregt von der jüngsten Zusammenkunft der Mitglieder in der Arbeitsgruppe hat Andrea Beres für das kommende Jahr ein neues Projekt in Planung: "Die Anbietergemeinschaft will typische Produkte aus Sachsens Dörfern besser vermarkten." Das Motto dafür steht bereits fest und heißt "Der gedeckte Tisch". Beres hat dafür auch schon konkrete Vorschläge, wie sich Blankenhain einbringen kann. "Ich denke da an Honig aus regionalen Imkereien, die süßen Verführungen der Kuchenfrauen, die Produkte aus Soltis Obstgarten und vieles andere mehr." Im kommenden Jahr will die Tourismusförderin die neue Marketingkampagne sowie weitere Ideen dem Ortschaftsrat vorstellen. www.sachsensdoerfer.de