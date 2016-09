BÃ¼rgermeister sieht keine VersorgungslÃ¼cken

Bürgermeister sieht keine Versorgungslücken

Ende August hatte die "Freie Presse" Bewohner in Sachsens Westen zu ihren Lebensbedingungen befragt. Dabei vergaben die Langenbernsdorfer ihrem Ort gute Noten - bis auf wenige Ausnahmen.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 28.09.2016



Langenbernsdorf. Die Einwohner von Langenbernsdorf sind mit dem Leben und Alltag in ihrer Gemeinde zufrieden. Das ist das Ergebnis einer "Freie Presse"-Umfrage in dem Dorf. Auf die Probleme, die die Einwohner bewegen, gibt Bürgermeister Frank Rose (parteilos) Antwort.

Fehlende Angebote für Jugendliche: In jedem der drei Ortsteile gibt es einen Jugendklub, sagt Rose. Die Räumlichkeiten stellt die Gemeinde kostenlos zur Verfügung. Die Nutzer müssen lediglich zehn Prozent der anfallenden Nebenkosten zahlen. Außerdem gebe es ein reges Vereinsleben von Sport- bis zu Kleintierzüchter- und Schützenverein, sodass für jedes Interessengebiet etwas vorhanden ist. "Man muss die Angebote nur nutzen", so Rose

Lücken in der Versorgung: Die Versorgung sei in allen drei Orts- teilen gewährleistet, wenn auch unterschiedlich. So gebe es beispielsweise in allen drei Dörfern einen Bäcker. In Langenbernsdorf kommen Fleischer, Friseur, Getränkemarkt, Sparkasse und ein Supermarkt hinzu. Unzureichende Straßenbeleuchtung: Frank Rose verteidigt seine vor zwei Jahren getroffene Entscheidung, dass zwischen 22.30 und 5.30 Uhr die Straßenbeleuchtung im gesamten Ort mit Ausnahme entlang der Bundesstraße und im Gewerbegebiet ausgeschalten wird. "Unsere Haushaltssituation hatte uns zu dem Schritt gezwungen. Wir sparen dadurch jährlich zwischen 10.000 und 15.000 Euro ein", sagt Rose. Die anfänglichen Vermutungen, dass sich durch die Dunkelheit auf den Straßen mehr Unfälle ereignen und die Kriminalität zunimmt, hätten sich nicht bestätigt. Mit der geplanten Erneuerung der Straßenbeleuchtung sowie dem Einsatz von Energiesparlampen würde über eine Verringerung der Abschalt- zeiten nachgedacht.

Sicherer Schulweg: Zur Sicherheit der Mädchen und Jungen, die im Bereich der Grundschule die Bundesstraße überqueren müssen, wurde schon vor einigen Jahren eine Insel auf der Fahrbahn installiert, sagt Rose. Ein Großteil der Kinder kommt mit dem Bus zur Schule, der direkt vor der Einrichtung hält. Lediglich an einigen Haltestellen, die über kein Wartehäuschen verfügen, sieht Frank Rose mögliche Gefahrenstellen. "Das sind jedoch Ausnahmen", sagt er.

Fehlender Landarzt: Ein Problem, um dessen Lösung sich die Gemeinde seit Jahren bemüht. "Da wir mit den Nachbarorten ein Versorgungsgebiet bilden, in dem mehrere Allgemeinmediziner vorhanden sind, erhalten wir durch die Ärztekammer auch keine Unterstützung", sagt Frank Rose.