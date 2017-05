Crimmitschau: Kevin Scheibel bleibt im Rennen

erschienen am 23.05.2017



Crimmitschau. Der Name von Kevin Scheibel (Die Linke) steht auch im zweiten Wahlgang für die Oberbürgermeisterwahlen in Crimmitschau am 11. Juni auf den Stimmzetteln. Darauf hat sich der Ortsverband der Linken in einer Beratung am Montagabend verständigt. "Die Entscheidung war einstimmig. Ein Rückzug ist für uns kein Thema", sagte Wolfgang Spiegelberg vom Linken-Ortsvorstand. Kevin Scheibel kam im ersten Wahlgang auf 1483 Stimmen (18,4 Prozent). "Im zweiten kann es eine etwas andere Situation geben. Aber: Wir wollen das Ergebnis wiederholen und vielleicht sogar die 20-Prozent-Marke knacken", sagte Spiegelberg. Er bestätigt, dass es kurz nach der Präsentation der Wahlergebnisse lose Gesprächsanfragen von Oberbürgermeister Holm Günther (Für Crimmitschau) und dem parteilosen CDU-Bewerber André Raphael gab. Spiegelberg: "Wir haben allerdings keine Verhandlungen geführt." Bei einem Rückzug von Scheibel hätten die Linken möglicherweise zur Unterstützung eines anderen Kandidaten aufrufen können.

Günther und Raphael lieferten sich am Sonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Amtsinhaber kam auf 3316 Stimmen (41,2 Prozent). André Raphael erhielt 3249 (40,4). Der Linken-Ortsverband plant bis zum zweiten Wahlgang Aktionen. Am 3., 7. und 10. Juni soll es einen Infostand auf dem Taubenmarkt geben. Zudem wird überlegt, ob Kevin Scheibel zu einem Bürgerforum einlädt. Für den Wahlkampf haben die Linken ein Budget von rund 4000 Euro. Wolfgang Spiegelberg kann sich einen Seitenhieb auf die Konkurrenz nicht verkneifen: "Wenn man das Budget ins Verhältnis zu den Stimmen im ersten Wahlgang setzt, wird klar: Wir haben am effektivsten gearbeitet." (ja)