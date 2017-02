Crimmitschau: Lkw bleibt unter Brücke hängen - stundenlange Behinderung

13.01.2017

freiepresse.de

Werdau

Einbruch - Unbekannte plündern Automaten

Crimmitschau. Unbekannte haben am Mittwoch in der Zeit von 16 Uhr bis 19 Uhr die Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle an der Werdauer Straße in Crimmitschau aufgebrochen. ... weiterlesen