Crimmitschau: Mitarbeiter stehlen Werkzeug und verkaufen es weiter - 100.000 Euro Schaden

erschienen am 24.05.2017



Crimmitschau. Zwei Mitarbeiter haben aus einer Firma in Crimmtischau seit Anfang des Jahres Werkzeug gestohlen und verkauft. Der Firma am Sachsenweg ist ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Die beiden in der Firma angestellten Männer im Alter von 22 und 28 Jahren ließen unter anderem spezielle Bohrer und Fräser mitgehen. Misstrauische Ankäufer hatten der Polizei Hinweise gegeben, die die Beamten auf die Spur der Täter führten. Die Polizei ermittelt weiter zu Fallzahlen und Tatumständen. (fp)