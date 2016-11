Crimmitschau macht's mit Herz

Beim Anschieben der Pyramide auf dem Markt und tags darauf in der Tuchfabrik wurde fröhliche Besinnlichkeit verbreitet. Sorgen waren nur leise vernehmbar.

Von Konrad Rüdiger

erschienen am 28.11.2016



Crimmitschau. Damals, ja, damals. "Bei der ersten Veranstaltung standen vielleicht 30 Menschen auf dem Markt, heute ist er voll", sagt der, der Anfang der 2000er-Jahre das Anschieben der Pyramide in Crimmitschau entscheidend mit anschob. Knut Kirsche heißt er und ist Drechsler und nicht zuletzt Urheber der Figuren der Crimmitschauer Weihnachtspyramide. Über die Jahre habe sich einiges eingespielt. "Vom Fachbereich 70, also der Kultur-, Sport- und Freizeitstätten, kam dann das Signal, dass man das Weihnachtsmärchen im Theater so legt, dass man anschließend noch zum Anschieben der Pyramide kommen kann", sagt Kirsche. "Es ist ein gutes Gefühl", berichtet der Drechsler, nachdem die Pyramide nach mehreren "Hau ruck" ihre Rechtsdrehung aufgenommen hat. "Das Gefühl ist gut, weil man nicht mehr alles allein machen muss, sondern viele mitmachen", sagt er.

Die Sorgen der Macher scheinen nur am Rande durch. Nachtwächter Helge Klemm hat von der Verwaltung 50 Gutscheine für je ein Kind und einen Erwachsenen fürs Eislaufen im Sahnpark in der Nachtwächter-Tasche. "Wir wollen damit vielleicht noch ein paar neue Eisläufer erreichen", sagt Katja Tippelt-Kairies vom genannten Fachbereich 70.

Jedes Kind, das mit Laterne erscheint, darf einen der Gutscheine mit nach Hause nehmen. "Die Konkurrenz wächst von Jahr zu Jahr", sagt Tippelt-Kairies mit Verweis auf die bekannteste Crimmitschauer Sportstätte und denkt dabei auch an den neuen, repräsentativeren Standort der Zwickauer Eisbahn auf dem Platz der Völkerfreundschaft. "Die Besucherzahlen beim Eislaufen im Eisstadion haben sich zuletzt eben nicht immer positiv entwickelt", sagt Tippelt-Kairies.

In der Buchhandlung am Rathaus gibt man sich angesichts der längeren Öffnungszeit einigermaßen zufrieden. "Es waren deutlich mehr Menschen in der Stadt und wir hatten viele Kunden von außerhalb", sagt Kerstin Uhlig. Ihre Chefin Eva Würker freut sich, dass das Anschieben Anklang findet. "Wir müssen ja was machen und jede Möglichkeit nutzen, um etwas zu bieten", sagt Würker. Dass viele Händler mit den Räucherkerzen "Crimmitschau duftet" fortführen, sei eines dieser kleinen, aber doch wichtigen Signale, die Händler und Besucher brauchen.

In der Tuchfabrik Gebrüder Pfau war unterdessen gestern pünktlich zum ersten Advent wieder der herzerwärmende Weihnachtsmarkt der Wohltätigkeit angesetzt. Für Regina Knoll ist diese Veranstaltung eine echte Herzensangelegenheit. "Ich war zuletzt sehr krank und wollte unbedingt heute hier dabei sein", sagt die 75-Jährige, die bei allen zehn Auflagen mit ihren niedlichen und warmen Häkel- und Strickwaren dabei war. "Das ganze Ambiente ist super, mit den alten Maschinen im Rücken. Es wäre doch nur zu schade, wenn das alles den Bach runter geht", sagt sie und wird schon wieder von Besuchern angesprochen, weil sie ein Paar von Knolls Mini-Socken als Glücksbringer wahrgenommen haben. Das mit dem Herz-Zeigen klappt eben nicht nur zur Weihnachtszeit meist ganz gut.