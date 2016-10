Crimmitschauer räumen Preis ab

erschienen am 19.10.2016



Dresden. Mit dem "Stern des Sports" in Silber und 2500 Euro Preisgeld ist Mittwochnachmittag der Judo-Nachwuchs des JC Crimmitschau in Dresden ausgezeichnet worden. Der Judoclub hatte sich mit seinem Projekt "JWD - Judo-Wander-Dreijahresplan" beim Wettbewerb "Sterne des Sports" nach dem Erfolg auf lokaler Ebene auf Landesebene beworben und war auf Anhieb von der siebenköpfigen Jury auf Platz 1 gesetzt worden.

Innerhalb des Projektes waren die Judokinder nicht nur in drei Etappen von Crimmitschau ans Kap Arkona gewandert, sondern hatten zudem noch mehr als 13.000 Euro an Spendengeldern für krebskranke Kinder gesammelt. Mit dem Gewinn des silbernen Sterns hat der Judoclub zugleich den Sprung ins Bundesfinale geschafft. Die SG Callenberg (ebenfalls Landkreis Zwickau) erhielt für ihr Projekt "Jugendsportzentrum der Zukunft" einen Förderpreis in Höhe von 500 Euro.

Die "Sterne des Sports" sind eine Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Volksbanken Raiffeisenbanken. Mit dieser Auszeichnung auf Landesebene werden Sportvereine für ihre herausragenden gesellschaftlichen Leistungen in den Bereichen Integration, Gewaltprävention, Umweltschutz und Gleichstellung gewürdigt. (ck)