Crimmitschauer wÃ¤hlen am 21. Mai 2017 neuen OB

Crimmitschauer wählen am 21. Mai 2017 neuen OB

erschienen am 30.09.2016



Crimmitschau. Die Termine für die Oberbürgermeisterwahlen im nächsten Jahr stehen fest: Die Einwohner von Crimmitschau sollen am 21. Mai 2017 entscheiden, wer in den folgenden sieben Jahren den Platz auf dem Chefsessel im Rathaus einnimmt. Falls im ersten Wahlgang kein Kandidat mehr als die Hälfte der Stimmen erhält, kommt es am 11. Juni 2017 zu einem zweiten Wahlgang. Damit liegen die Wahltermine außerhalb der Ferien. Das hat der Stadtrat auf seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig festgelegt. Bisher hat nur Holm Günther (Für Crimmitschau), der seit 2003 als Oberbürgermeister tätig ist, angekündigt, dass er im nächsten Jahr noch einmal antreten wird. Der CDU-Stadtverband und der Linken-Stadtverband würden gern eigene Bewerber ins Rennen schicken. Sie haben bisher aber noch keine geeigneten Kandidaten gefunden.

Der zweite Wahlgang würde auf die Feierlichkeiten zum Jubiläum "700 Jahre Dennheritz" fallen. Dennheritz und Crimmitschau bilden eine Verwaltungsgemeinschaft. Mit der möglichen Termin-Überschneidung hat der Dennheritzer Bürgermeister Frank Taubert (Freie Wähler) kein Problem: "Wir werden viele organisatorische Dinge im Vorfeld mit der Stadtverwaltung in Crimmitschau abstimmen. Am Veranstaltungs-Wochenende werden keine Mitarbeiter aus dem Rathaus bei uns in Dennheritz im Einsatz sein." (hof)