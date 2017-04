DRK-Mitarbeiter geben Tipps für gesundes Selbstvertrauen

Eishockeyfans spenden für leukämiekranken Jungen. Werdauerin geht mit frischer Ware auf Tour. Junge Mutter bietet Lebenshilfe an.

erschienen am 13.04.2017



Romy Marx (28) und Tobias Fankhänel (25) haben gestern Vormittag zum Präventionstag in der Lindenschule in Crimmitschau das Projekt "Starkmacher" vorgestellt. Sie zeigten den Mädchen und Jungen, wie sie Selbstvertrauen tanken können. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten: Bewegung an der frischen Luft, frisches Obst und Gemüse und gezielte Atemübungen. "Das hilft, um an sich zu glauben", sagt Romy Marx. Sie und Tobias Fankhänel absolvieren eine Ausbildung zur Erzieherin. Momentan sammeln die beiden jungen Leute die ersten praktischen Erfahrungen beim Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Ein Bestandteil war unter anderem auch die Vorbereitung des Projektes "Starkmacher". Marx: "Der Tag in der Lindenschule war sehr aufregend." Zum Präventionstag, der nach 2014 zum zweiten Mal stattfand, haben sich viele Einrichtungen präsentiert. Dazu gehörten unter anderem Feuerwehr und Verkehrswacht. Während des Aktionstages konnten die Schüler auch das Tanzen üben und Yoga kennen lernen. (hof)

Eva Fitzner (31), Verantwortliche der Faninitiative "Crimmitschauer Eishockey" (kurz: Fan-Ice), freut sich über weitere Spenden für die Familie von Max Groß. Der Siebenjährige, der in der Eishockey-Nachwuchsabteilung des ETC Crimmitschau spielt, ist an Leukämie erkrankt. Am Freitagabend haben die Verantwortlichen des EHC Bayreuth einen 1000-Euro-Scheck übergeben. Zuvor gab es schon Unterstützung von anderen Vereinen. "Das zeigt, wie sehr alle, die sich für Eishockey begeistert, verbunden sind", sagt Eva Fitzner. Sie hält mit weiteren Vertretern von Fan-Ice den Kontakt zur Familie von Max Groß. Fitzner: "Das Geld soll schnellstmöglich übergeben werden." (hof)

Cornelia Benaj (59), Gemüsehändlerin aus Werdau, verkauft ihre Waren seit vergangener Woche auch vor dem "Domizil" am Kranzberg. "Ich bin bis Ende September jeden Mittwochvormittag mit meinem mobilen Stand hier und will die hier wohnenden Leute mit frischem Obst und Gemüse versorgen", sagt die Werdauerin, die neben ihrem Geschäft in der August-Bebel-Straße einmal in der Woche auch in Leubnitz im Bereich der "Linde" und an der Stadtgutstraße in Werdau-West Station macht. "Besonders die älteren Menschen dieser Gebiete, die nicht mehr so mobil sind und in die Stadt gehen können, nutzen mein Angebot", ist Cornelia Benaj mit der Resonanz auf ihren Stand auf den drei kleinen Stadtteilmärkten nicht unzufrieden. Auf dem Kranzberg stehen neben ihr noch die Verkaufswagen einer Fleischerei und einer Bäckerei. "Die Bäckerei hatte mich wegen des Platzes am 'Domizil' angesprochen", beschreibt Cornelia Benaj den Anstoß für ihre mobile Verkaufsstelle. (tmp)