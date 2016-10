Dahlien-Voit wird fÃ¼r sein Lebenswerk geehrt

Dahlien-Voit wird für sein Lebenswerk geehrt

Der Fraureuther war in der DDR der erfolgreichste Züchter. Fast jedes Jahr brachte er eine neue Sorte heraus. Auch als Rentner macht er weiter, allerdings nur als Hobby.

Von Uwe Mühlausen

erschienen am 11.10.2016



Fraureuth. Wie viele verschiedene Dahliensorten Heinz Voit im Laufe seines Berufslebens züchtete, hat der 75-Jährige nicht gezählt. Ebenso nicht die Medaillen und Auszeichnungen, die der Fraureuther bei Schauen und Ausstellung eingeheimst hat. Doch eine Auszeichnung fehlt noch im Leben des Se- niors: die Christian-Deegen-Gedenkmedaille. Es ist die höchste Auszeichnung, die die Deutsche Dahlien-Gesellschaft an Züchter in ganz Deutschland vergibt. Eine Ehre, die heute Heinz Voit zuteil wird. Gewürdigt wird damit das Lebenswerk des Fraureuthers, der als 15-Jähriger Gärtner lernte und sich 2007 offiziell in den Ruhestand verabschiedete. Überreicht bekommt der Senior die Medaille in würdiger Form am Vormittag im Herrenhaus durch Vertreter der Gesellschaft und der Stadt Bad Köstritz. Beide, Gesellschaft und Kommune, entscheiden gemeinsam, wer mit der Medaille gewürdigt wird. "Ich freue mich unheimlich über die Auszeichnung", sagt der Gartenbaumeister vorab.

Dass es Heinz Voit in den zurückliegenden Jahren etwas ruhiger angehen lässt, ist dem Alter geschuldet. Die blühenden Dahlienfelder auf dem Anwesen der Familie an der Werdauer Straße, die viele Jahre der Hingucker im Ort waren, sind kleiner geworden. Noch vor ein paar Jahren blühten bis zu 200 Dahliensorten auf dem Grundstück der Familie, darunter etliche Eigen- züchtungen. Voit war der erfolgreichste Dahlienzüchter in der DDR. Reich wurde er damit nicht. "Wir gehörten zur GPG Werdau und machten uns erst nach der Wende wieder selbstständig. Da gab es dann mehrere Züchter, die ebenfalls gut waren." Ein Großteil der Züchtungen trägt den Name Voit mit in der Bezeichnung - beispielsweise "Voits Juwel", Voits Ideal" und "Voits Jubiläum". "Manchmal sind uns gar keine Namen mehr eingefallen", sagt die Ehefrau des Züchters, Marion Voit.

Heinz Voit arbeitet noch immer erfolgreich. Seine jüngste Züchtung, die erst im September ihre Taufe erlebte, war ein Auftrag der Stadt Köln und wurde in der "Flora" im Botanischen Garten Köln erstmals präsentiert. Und einer der jüngsten Zuchterfolge trägt sogar den Namen des Fraureuthers: Heinz Voit. "Das war meine Idee und sollte ein Denkmal für meinen Mann sein", sagt die 69-jährige Marion Voit. Für sie kommt die Christian-Deegen-Medaille in der Bedeutung erst an zweiter Stelle.