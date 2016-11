Der Tod ist oft noch Tabuthema

Egal, ob in der Showbranche oder direkt vor der Haustür: Viele bekannte Menschen sind 2016 verstorben. An sie und etliche andere wird am morgigen Totensonntag gedacht.

Von Holger Frenzel

erschienen am 19.11.2016



Crimmitschau/Werdau. Schiffsmodellbauer Michael Eisenblätter, Töpferin Katrin Spiller und Dampfmaschinen-Experte Hans-Jürgen Schmiedchen leben nicht mehr. Die drei bekannten Personen aus der Region zwischen Crimmitschau und Werdau standen durch ihr Wirken lange in der Öffentlichkeit. Sie sind in den zurückliegenden Monaten verstorben. Das trifft auch auf zahlreiche überregional bekannte Gesichter - allen voran Sänger Udo Jürgens und der ehemalige Außenminister Guido Westerwelle - zu.

2016 ist ein Schaltjahr. Oftmals heißt es, dass in diesen zwölf Monaten Leid und Unglück drohen. Ist an dem Aberglaube etwas dran? Der Crimmitschauer Pfarrer Ferry Suarez schüttelt den Kopf. "Das hat nichts mit dem Schaltjahr zu tun. Stattdessen wird nach Erklärungen für bestimmte Dinge gesucht", sagt Suarez, der mit dem Tod seines Vaters einen persönlichen Schicksalsschlag verkraften musste. Der 47-Jährige macht deutlich: "Verbindungen zum Kalender oder zu Sternenkonstellationen kommen für mich als Grund nicht infrage."

Im Trauerprozess nimmt der morgige Tag eine besondere Bedeutung ein. Der Toten- beziehungsweise Ewigkeitssonntag stellt den Abschluss des Kirchenjahres dar. Zwei Termine stehen im Kalender von Ferry Suarez: Zum Gottesdienst, der 10.15 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche beginnt, werden die Namen der Verstorbenen verlesen. Zudem findet 14.30 Uhr eine Andacht auf dem Friedhof statt. Dazu spielt der Posaunenchor. "Dabei handelt es sich um wichtige Schritte in der Trauerbegleitung", sagt Ferry Suarez, der trotz einer Veränderung bei der Bestattungskultur den Friedhof als wichtigen Ort der Trauer sieht.

Die Tradition, den Weihnachtsschmuck erst nach dem Totensonntag aufzubauen, wackelt. In zahlreichen Geschäften wird mit Lichterketten und Geschenkpaketen schon längst für die bevorstehende Weihnachtszeit die Werbetrommel gerührt. In Leubnitz wird heute Abend der neue Riesen-Schwibbogen auf dem Wettiner Platz erstmals beleuchtet. Darüber haben sich einige Leser der "Freien Presse" gewundert. "Wir neigen dazu, bestimmte Dinge zu verdrängen. Der Tod stellt für viele noch immer ein Tabuthema dar", bedauert Ferry Suarez. Er sagt: "Heute ist alles zu jeder Zeit verfügbar. Wir leben oft in Parallelwelten."