Diese Maschine gibt's nur bei uns

Mit Hilfe von Zuschüssen hat ein Fraureuther Unternehmen kräftig in Technik investiert. Das bringt die Produktion für einen Großkunden auf Touren.

Von Konrad Rüdiger

erschienen am 21.01.2017



Fraureuth. Die Firma "Span in Form" im Beiersdorfer Gewerbegebiet hat in den vergangenen Monaten kräftig in die Ausstattung investiert. Hilfe kam dabei vom sogenannten GRW-Zuschuss der Sächsischen Aufbaubank (SAB). Die Abkürzung steht für "Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur". Man habe insgesamt 350.000 Euro in die drei neuen Maschinen investiert, sagte der Geschäftsführer der Firma, Kay Oertel. 20 Prozent der Kosten seien mit dem nicht zurückzuzahlenden Zuschuss der SAB gefördert worden.

Ein nicht alltäglicher Auftrag ging dabei an eine Spezialmaschinenbaufirma aus dem erzgebirgischen Gornsdorf. "Wir waren sechsmal dort, um immer wieder Details abzusprechen", sagt Kay Oertel, der derzeit 25 Mitarbeiter bei "Span in Form" beschäftigt. "Eine ähnliche Maschine gab es schon mal vor 20Jahren, aber die Baupläne nur in unseren Köpfen", sagt der Firmenchef. Er habe zuvor fünf oder sechs Absagen von namhaften Herstellern erhalten, bis ein Tipp aus seinem Team den heißen Draht zum Gornsdorfer Hersteller ermöglichte. Schließlich wurde eine Spezialmaschine für Rundstabgitter, so die genaue Bezeichnung, nach Fraureuth geliefert. Vorteil der Maschine: "Sie bringt uns eine dreifache Zeitersparnis", so Oertel.

Die mit der Maschine in Form gebrachten Rundstäbe aus Buchenholz werden von dem Gerät in genauen Abständen mit Band beklebt. Damit können die Rundstäbe aus Buchenholz später passgenau in die Transformatoren des Sächsisch-Bayerischen Starkstrom-Gerätebaus in Neumark eingebaut werden, um in den Trafos die richtige Kühlung zu ermöglichen. "Wir liefern Just-in-time", sagt Betriebsleiterin Ellen Neumerkel. "Wir bekommen morgens mitgeteilt, was tagsüber zu liefern ist." Ihr zufolge verlassen zumeist etwa 100 der Spezialanfertigungen täglich die Hallen in Fraureuth. "Wir machen auch Prototypen für die Neuentwicklungen unserer Kunden", sagt Oertel.

Zu den weiteren Investitionen gehören eine Rollentrennmaschine, die Pressspan, der auf Rollen geliefert wird, peinlich genau in Stücke sägt, sowie eine horizontale Plattenaufteilsäge. Diese erleichtert den Mitarbeitern die Arbeit, indem die bis zu 150 Kilogramm schweren Pressspanplatten nicht mehr per Hand durch die Halle gewuchtet werden müssen. Die Investitionen seien von langer Hand vorbereitet worden, so Oertel. "Es muss ja ein positiver Effekt dabei rauskommen, und ich mache generell einen Drei-Jahres-Plan, denn ich will meine Mitarbeiter weiterentwickeln und mich nicht von ihnen trennen, nur weil die Maschine ihnen die Arbeit erleichtert."