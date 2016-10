Diskussion zu Dorfbachwehr spaltet Abgeordnete

Der Werdauer Oberbürgermeister ist mit seinem Widerspruch gegen einen Stadtratsbeschluss gescheitert.

Von Annegret Riedel

erschienen am 20.10.2016



Werdau. 13 Nein-Stimmen standen am Ende einer hitzig geführten Diskussion vorgestern Abend im Stadtverordnetensaal des Rathauses 12 Ja-Stimmen gegenüber. Damit ist Oberbürgermeister Stefan Czarnecki (CDU) in seinem Bestreben gescheitert, einen Stadtratsbeschluss aus der Septembersitzung zu kippen. Dort hatten die Abgeordneten, ebenfalls mit knapper Mehrheit, innerhalb eines Hochwassermanagementplanes für den Königswalder Bach für den Erhalt des Wehres an der Hartmannsdorfer Straße in dem Ortsteil gestimmt. Dagegen hatte der OB im Nachhinein sein Veto eingelegt und die Sondersitzung angeberaumt. Seine Argumente: Die untere Wasserbehörde des Landratsamtes fordere den Rückbau und die Herstellung der Durchlässigkeit.

Mit der auf dem Gelände des Kindergartens 2014 gebauten Zisterne stünde genügend Löschwasser zur Verfügung, so Czarnecki weiter. Der Kreisbrandmeister habe ebenfalls bestätigt, dass ausreichend Löschwasser vorhanden sei. Das jetzige Wehr soll zu einem Bedarfswehr umgebaut werden. Passiere das nicht, riskiere die Kommune, die bereits kassierten Fördergelder - rund 80.000 Euro - für den Zisternenneubau zurückzahlen zu müssen. Dieser Neubau war an den Abriss des alten Wehres aus den 1950er-Jahren gekoppelt. All diese noch einmal in langer Debatte vorgebrachten Argumente vermochte die -- wenn auch denkbar knappe - Mehrheit der Abgeordneten nicht davon zu überzeugen, den Septemberbeschluss zu ändern. Heinz John (Die Linke) warf neue Fragen auf. Unter anderem die, ob mit Anliegern, Feuerwehrleuten, Ortschaftsräten über diese spezielle Problematik gesprochen worden sei. Außerdem wollte er wissen, warum der Bau der Zisterne an den Rückbau des Wehres fördermitteltechnisch gekoppelt worden sei. Bernd Gerber (Freie Wähler), der sowohl Mitglied der Feuerwehr als auch Ortschaftsratsvorsitzender in Königswalde ist, betonte, dass die Abgeordneten im Dorf nicht an der Entscheidungsfindung beteiligt worden sind, ebensowenig wie die Wehrmitglieder. Dass die Befüllung der 100 Kubikmeter Wasser fassenden Zisterne reibungslos laufe, sei nicht wahr. Der Hausmeister des Kindergartens müsse in das Behältnis hineinkriechen und mit einer Pumpe für die Befüllung sorgen. Sören Kristensen (Unabhängige Liste) fragte sich, wieso es der Stadt nicht gelungen sei, Ortschaftsrat und Ortswehrleiter mit ihren Argumenten zu überzeugen. Angelika Schunck (CDU) appellierte an die Runde, dem Schutz der Anwohner am Wehr Vorrang zu geben. Die wichtigste Frage sei, was diese Entscheidung die Stadt koste. Am Ende stimmten die CDU-Mitglieder sowie Axel Reinert (Die Linke) der neuen durch den OB eingebrachten Beschlussvorlage zu. Die anderen Räte entschieden sich dagegen und somit für das Wehr im Dorfbach.