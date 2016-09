DÃ¶rfer wachsen gegen den Trend

Dörfer wachsen gegen den Trend

Landflucht macht kleinen Orten zu schaffen. Doch in Crimmitschau gibt es Ortsteile, in denen die Entwicklung eine andere ist.

Von Holger Frenzel

erschienen am 24.09.2016



Crimmitschau. Langenreinsdorf, Lauenhain und Gosel verzeichnen einen Bevölkerungszuwachs. In den drei Dörfern wohnen momentan mehr Einwohner als kurz nach der Wende. Das ist vor allem auf die Wohngebiete, die in Langenreinsdorf und Lauenhain entstanden sind, zurückzuführen. "Wir haben in den Ortsteilen generell recht stabile Einwohnerzahlen, was auch auf die gute Infrastruktur im ländlichen Raum zurückzuführen ist", sagt Oberbürgermeister Holm Günther (Für Crimmitschau) bei einem Blick auf die Einwohnerstatistik, die im Stadtentwicklungskonzept auftaucht. Der positive Nebeneffekt: Im Gegensatz zu vielen anderen ländlichen Regionen in den neuen Bundesländern gibt es rund um Crimmitschau nur wenige Gebäude, die leer stehen und verfallen.

Was macht die Dörfer in der Re- gion so lebenswert? Lauenhain punktet aus Sicht von Ortsvorsteher Christian Jacob (parteilos) mit seiner guten Verkehrsanbindung. "Leute, die hier wohnen, sind durch die Nähe zur Autobahn auch schnell in Chemnitz und Dresden", sagt Christian Jacob. Zudem verweist er auf das Vereinsleben, zu dem in Lauenhain unter anderem Feuerwehr und Schützenverein beitragen. Das Engagement der Vereine spricht auch Stadtrat André Raphael (Für Crimmitschau) an, der mit seiner Familie in Langenreinsdorf wohnt. "Egal ob Faschingsclub, Dorfclub oder Feuerwehr. Dadurch finden auch Leute, die neu nach Langenreinsdorf ziehen, schnell Anschluss", sagt Raphael.

Die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte sorgt in Lauenhain und Langenreinsdorf für ein Problem: Grundstücke, auf denen neue Eigenheime entstehen können, sind rar. Auf das Problem hat Christian Jacob in der Vergangenheit in Lauenhain wiederholt aufmerksam gemacht. Auch Nicole Fischer vom Vorstand des Langenreinsdorfer Dorfclubs verweist auf die Schwierigkeit für Familien, die in die eigenen vier Wände ziehen wollen. "Es gibt etliche Leute, die hier verwurzelt sind und leider kein Grundstück finden", sagt Nicole Fischer. Bei einer Klausurberatung haben sich Stadträte und Mitarbeiter der Stadtverwaltung zuletzt auch über die Entwicklung von Crimmitschau zu einem attraktiven Wohnstandort verständigt. Spannend bleibt, ob neue Bauplätze in den nächsten Jahren auf den Dörfern oder in der Kernstadt angeboten werden sollen. André Raphael rechnet nicht mit der Schaffung von größeren Eigenheimsiedlungen in den Ortsteilen. Stattdessen favorisiert er, dass nach dem Rückbau von Kleingartenanlagen in Randlagen der Kernstadt einige Flächen für den Bau von Eigenheimen zur Verfügung gestellt werden sollen. "Diese Vorschläge sind im Kleingartenentwicklungskonzept, das wir zu Beginn des Jahres beschlossen haben, bereits verankert", sagt André Raphael.