Dorfladen will Kunden zurückgewinnen

Hinter dem "Grünen Tal" liegen schwere Monate. Die Baustellen rund um die Einrichtung sind nun Geschichte. Jetzt heißt es, Boden gutzumachen.

Von Annegret Riedel

erschienen am 22.11.2016



Langenhessen. Der Dorfladen "Grünes Tal" an der Crimmitschauer Straße in Langenhessen schreibt noch immer keine schwarzen Zahlen. "Hinter uns liegen turbulente Monate", sagte der Vorstandsvorsitzende und Unternehmer Heinz-Günter Seute zur Generalversammlung der Mitglieder der gleichnamigen Genossenschaft. Im zurückliegenden Geschäftsjahr hat sich das Minus vergrößert. Der Umsatz liegt mit rund 160.000 Euro unter dem des Vorjahres, wo man schon an der "schwarzen Null" kratzte. Ohne die langfristigen Darlehen von Mitgliedern des Aufsichtsrates und des Vorstandes könnte der Laden fürs Dorf nicht existieren.

"Es gibt etliche Kunden, die uns die Treue halten. Aber viele Genossenschaftsmitglieder kaufen hier noch zu selten ein", sagte Seute, der im Dezember vor vier Jahren das Dorfladen-Projekt mit großer finanzieller Unterstützung an den Start gebracht hatte. "Wir haben den Laden nicht für uns gebaut, sondern für das Dorf, für Sie", appellierte der Unternehmer für mehr Unterstützung für das Genossenschafts-Projekt, das derzeit rund 100 Mitglieder hat. Die zurückliegenden Geschäftsjahre waren durch rege Bautätigkeit rund um den Laden sehr schwierig. So wurde im vergangenen Jahr die Crimmitschauer Straße monatelang saniert. Ab Frühjahr versperrte dann der Brückenbau auf der Crimmitschauer Straße, nur wenige Meter vom Dorfladen entfernt, den Kunden den Weg. Ein finanzieller Flop war auch das Weinfest im Sommer, das noch im vergangenen Jahr so zahlreiche Besucher gesehen hatte.

"Ohne die vielen Helfer würden wir heute hier nicht mehr sitzen", sagte der alte und neue Aufsichtsratsvorsitzende Sören Kristensen. Und er sagte auch, dass in anderen Genossenschaften die Mitglieder die Hälfte der Umsätze machen. Kristensen betonte, dass die Genossenschaft trotz der schwierigen Lage ihren Pflichten vollumfänglich nachkommen kann. Aber das funktioniere eben nur durch massives Sponsoring. "Ein solches Baugeschehen, wie wir es in den zurückliegenden Monaten hatten, übersteht ein neu gegründetes Unternehmen eigentlich nicht. Aber die Leidenszeit hat nun hoffentlich ein Ende." Die Brücke soll am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Wichtig sei es jetzt, die Kunden wiederzubekommen. Viele würden die Westtrasse auch weiterhin als schnelle Verbindung nutzen und darum eben nicht am Dorfladen vorbeifahren. Mit regionalen Produkten von Erzeugern aus der unmittelbaren Umgebung, einem frischen und schmackhaften Mittagessen und weiterem Service soll der Laden wieder auf den richtigen Kurs gebracht werden. "Wir hoffen, dass wir das schaffen", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende. Sehr viel Zeit dafür bleibe nicht mehr.