Ein Dorf singt - gleich zweimal

Im 145. Jahr des Bestehens ist der Männergesangverein Langenbernsdorf so jung und erfolgreich wie selten zuvor. Viele Einwohner haben die Lust am Lied für sich entdeckt.

Von Annegret Riedel

erschienen am 24.10.2016



Niederalbertsdorf. Michael Pauser ist zufrieden, sogar sehr zufrieden. "Der Probenstand, den wir jetzt erreicht haben, kann sich sehen lassen. Für viele unserer Sänger, die monatelang in Gruppen geübt haben, fügt sich nun alles zusammen", sagt der Liedermeister und Vorsitzende des Männergesangvereins Langenbernsdorf. Zu einem langen Probenwochenende hatte sich das Ensemble im Schützenhaus Niederalbertsdorf getroffen. Am kommenden Wochenende ist es dann so weit: Bei zwei Konzerten zeigen die Sänger, was sie in den zurückliegenden Monaten geprobt haben. Die Zuschauer erwartet ein Medley bekannter Melodien aus Kirchenmusik, Oper, Pop, Film und Musical.

Was 2013 mit der Aufführung des Bachschen Weihnachtsoratoriums seinen furiosen Anfang nahm, hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. "Ein Dorf singt", das nimmt man in Langenbernsdorf wörtlich. Die Mitgliederzahl des Vereins hat sich durch die Laiensänger auf stolze 102 von einst 59 erhöht. Nachdem sich einige im vergangenen Jahr ausklinkten, weil sie keine "Totenmusik" singen wollten, sind es jetzt wieder 65 Hobbysänger, die zu den zwei Konzerten mit den Langenbernsdorfer Männern auf die Bühne treten. Darunter "alte Hasen" wie Stefan Hoffmann. "Ich bin von Anfang an dabei", sagt der Gymnasiallehrer. Und nicht nur er, auch seine Ehefrau und die Schwiegereltern komplettieren das Ensemble. Hoffmann ist auch Mitglied des Männerchores geworden und probt dort ebenfalls regelmäßig mit. "Singen befreit und macht glücklich", lautet seine Devise. Auch der Lauterbacher Mike Wilhelm hat zur Stange gehalten. Und das, obwohl der Feuerwehrchef anfangs von sich behauptete, keinen Ton richtig zu treffen. Heidi Fengler-Kuna fiebert den Aufführungen entgegen. Auch sie ist seit der ersten Stunde dabei und liebt es, in der Gemeinschaft zu singen.

So viel Engagement wie in Langenbernsdorf bleibt natürlich nicht unbeachtet. So erhalten die Sänger am Samstag gleich zwei Auszeichnungen. Und ein Team des MDR-Fernsehens wird sie bei ihrer Aufführung begleiten. Gesendet werden soll das Ganze im "Sachsenspiegel". "Hoffentlich am Montag", meint Michael Pauser. "Sonntag stehen wir ja auf der Bühne." Bis dahin sind weitere Proben angesetzt. Morgen mit Aufstellen auf der Bühne, am Donnerstag mit dem Orchester und Samstagmittag die Generalprobe mit Solisten und Orchester.

Das Konzert am Samstag ist ausverkauft. Für Sonntag gibt es Resttickets, u. a. in den Stadtinfos in Werdau und Crimmitschau.