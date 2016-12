Ein Kanister Glühwein für die fleißige Truppe

Der Bahnhofsvorplatz ist freigegeben. Die kritischen Töne zum Projekt sind verklungen - die Bau- arbeiter freuen sich das Lob der Anwohner

Von Holger Frenzel

erschienen am 24.12.2016



Crimmitschau. Zahnarzt Christian Richter hat in den letzten Wochen aus seiner Wohnung und seiner Praxis die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes verfolgt. Dort haben die Tief- und Straßenbauer zum Teil bei Minustemperaturen die Leitungen verlegt und die Borde gesetzt. Zum Teil waren sie auch noch unter Scheinwerferlicht im Einsatz. "Das war eine ganz fleißige Truppe. Die Mitarbeiter hatten stets ein offenes Ohr für die Belange der Anwohner", lobt Richter. Der Mediziner hat gestern Nachmittag zur Verkehrsfreigabe einen Fünf-Liter-Kanister mit Glühwein und süße Leckereien an Polier Silvio Hilbert übergeben.

Egal, ob es sich um ein kleines Präsent oder ein herzliches Dankeschön handelt - so etwas tut den Leuten auf den Baustellen gut. "Wir freuen uns über solche Gesten", sagt Silvio Hilbert, der in Crimmitschau aufgewachsen ist und nun in Schmölln wohnt. Der 53-Jährige macht deutlich, dass die Bauzeit zwischen Oktober und Dezember nicht optimal ist. "Wir wissen aber, dass nicht alles im Sommer über die Bühne geht. Die Arbeit und die Bewegung haben uns warm gehalten", sagt der Polier, der mit dem Ergebnis nach einem schleppenden Start zufrieden ist.

Die kritischen Töne, die es im Vorfeld zur Gestaltung des Vorplatzes gab, sind verklungen. "Das gesamte Bahnhofsviertel wird dadurch aufgewertet. Als nächster Schritt soll es nun mit dem Gesundheitsbahnhof losgehen", sagt Christian Richter, der für die CDU im Stadtrat sitzt. Vor allem von einem Teil seiner Fraktionskollegen gab es im Vorfeld heftigen Gegenwind zu den Plänen auf dem rund 2400 Quadratmeter großen Areal vor dem Bahnhof.

Oberbürgermeister Holm Günther (Für Crimmitschau) hat vor den rund 40 Gästen zur Verkehrsfreigabe betont, dass an der Investition kein Weg vorbeigeführt hat. Durch die Umgestaltung konnte die Zahl der Bushaltestellen reduziert und dafür das Angebot an Parkplätzen erhöht werden. "Damit bietet sich Gästen, die mit der Bahn aus Richtung Leipzig oder Zwickau kommen, nun ein ganz anderer Anblick als noch vor einem Jahr", sagt der Rathauschef.