Ein Rundgang durchs Herz

erschienen am 21.11.2016



Offenbar ist ein gesundes Herz nicht nur ein Thema für die Menschen im fortgeschrittenen Seniorenalter. Diese Erfahrung machte am Samstag in der Werdauer Pleißentalklinik die Assistenzärztin Lidija Milosevic zum Tag der offenen Tür in der Abteilung "Innere Medizin - Kardiologie". Die Ärztin war für das riesige Herz im Eingangsbereich der Klinik zuständig, das fast automatisch die Blicke der Gäste auf sich zog. "Viele der Besucher nutzten die Gelegenheit, durch das Herz zu gehen und sich die verschiedenen Teile des Organs anzuschauen", sagte Lidija Milosevic, die gerade Theresa Hurtig die Funktion der rechten Herzklappe erklärt. Dabei stand die Medizinerin übrigens in der Herzscheidewand. "Die meisten Besucher hatten allerdings konkrete Fragen zu möglichen Herzkrankheiten", meinte die Assistenzärztin, der dabei Leute "im besten Alter um die 50" besonders aufgefallen sind. Aber auch an den anderen Stationen im Erdgeschoss der Werdauer Klinik herrschte während der fünfstündigen Aktion viel Betrieb. (tmp)