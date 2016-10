Einbruchsserie aufgeklärt

erschienen am 17.10.2016



Crimmitschau/Neukirchen. Die Polizei hat eine Einbruchsserie aufgeklärt. Seit August war im Raum Crimmitschau/Neukirchen rund 30-mal in Firmen, Bildungsstätten, Imbisse und Geschäfte eingebrochen worden. Die Beamten kamen nun den 21 bzw. 29 Jahre alten Tatverdächtigen durch umfangreiche Ermittlungen sowie Zeugenhinweisen Anfang Oktober auf die Spur. Zudem stellten die Polizisten fest, dass der 21-Jährige bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Die Sachschäden belaufen sich auf 16.000 Euro, die Stehlschäden auf rund 6000 Euro. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Sie befinden sich derzeit in Haft. Die Ermittlungen dauern an. (fp)