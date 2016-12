Eine neue Form des Wohnens hinter stylischer Fassade

Das sogenannte Oehlersche Geschäftshaus an der Plauenschen Straße in Werdau ist nicht wiederzuerkennen. Das soll bald auch für das Innenleben gelten.

Von Annegret Riedel

Werdau. Die Fassade im Rot-Weiß-Grau-Muster an der Plauenschen Straße fällt sofort ins Auge. Im Inneren der Nummer 25 hat bereits die Sozialstation der Johanniter-Unfall-Hilfe Werdau ihre modernen Räume bezogen. "Im ersten Quartal 2017 sollen dann auch die anderen Etagen bezugsfertig sein", sagt Bauherr Volker Hoff. Der Apotheker hat das Gebäude vor einiger Zeit erworben. Es war jahrelang nicht bewohnt und die Bausubstanz hatte stark gelitten. Seit April wird das einstige Geschäftshaus nach einer gründlichen Entkernung saniert. Alles durch Firmen aus der Region. "Die leisten hier wirklich sehr gute Arbeit", sagt Volker Hoff. Einige waren schon beim Neubau der Flora-Apotheke, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft befindet, eingebunden.

Im Erdgeschoss des Oehlerschen Hauses ist nicht nur Platz für den Pflegedienst der Johanniter, auch ein kleiner Laden ist dort. Auf rund 60 Quadratmetern könnte hier etwas Besonderes entstehen. Was genau, das möchte der 49-Jährige noch nicht preisgeben. "Aber es gibt bereits einen Interessenten." In der ersten und zweiten Etage entstehen Wohneinheiten, allerdings nicht für "herkömmliche Mieter". Vielmehr sind hier Wohngemeinschaften für Menschen geplant, die sofort oder später pflegerische Betreuung benötigen, aber noch sozialen Umgang pflegen können. Auch für demenzkranke Leute wäre diese Wohnart geeignet. "Es ist eine ganz neue Variante im Alter oder bei speziellen Erkrankungen eigenständig und gut versorgt zu wohnen. Wer möchte, lässt sich von Pflegekräften seiner Wahl in gewünschtem Umfang betreuen. Die Wohngemeinschaften müssen sich jetzt noch finden. Aber auch hierfür gibt es schon Interessenten."

Neben einem eigenen Zimmer haben die neuen Mieter dann eine große Gemeinschaftsküche, in der sie zusammen essen, sich treffen können, zwei gut ausgestattete Bäder, eine sonnige Terrasse und - ganz wichtig - einen Fahrstuhl. Der ist so geräumig, dass auch auf einer Krankentrage oder im Rollstuhl ein Transport möglich ist. Insgesamt sind es auf jeder Etage fünf Zimmer, die zur Verfügung stehen und in die die Mieter auch ihre eigenen Möbel stellen können.

Volker Hoff freut sich auf die Fertigstellung der Plauenschen Straße 25. "Wenn es uns gelingt, dieses Haus mit Leben zu füllen, bin ich glücklich. Der Standort ist ideal, hat eine gute Anbindung an die West- und Mitteltrasse sowie den Bahnhof." Im hinteren Bereich des Geländes entstehen derzeit noch etliche Parkplätze, auch für die Angehörigen der künftigen Bewohner.