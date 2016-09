Einst pulsierende LadenstraÃŸe

Einst pulsierende Ladenstraße

Wie sich Werdau verändert hat. Heute: Mittlere Plauensche Straße (Folge 38)

Von Michael Kellner

erschienen am 01.10.2016



Werdau. Die Postkarte stammt aus der Zweit um 1930 und zeigt den stadteinwärts gelegenen Teil der Plauenschen Straße bis zum Übergang in die Reichenbacher Straße. Die bis 1880 zur Reichenbacher Straße zählenden Häuser wurden im genannten Jahr der neu benannten Plauenschen Straße zugeschlagen. Links im Bild ist die Häuserzeile von der Einmündung der Marienstraße bis zur Pleißenbrücke mit den Nummern 46 bis 24. Jene stammte zum großen Teil noch aus der Zeit nach dem Stadtbrand von 1756 und weist daher eine geschlossene zweigeschossige Kleinstadtbebauung auf. Die Häuserreihe wurde nur zwischen den Nummern 32 und 30 durch eine kleine Verbindungsgasse zur Marienstraße unterbrochen.

Am äußersten linken Bildrand sichtbar ist ein Teil des Hauses Plauensche Straße 44, das die Werkstatt des Schuhmachermeisters Karl Robert Pöckert beherbergte. Jene wurde später von seinem Sohn Oskar weitergeführt. Dessen Witwe Agnes Pöckert betrieb bis in die 1950er-Jahre hinein hier ein Schuhgeschäft. Rechts schließt sich das Haus Nr. 42 an, dessen Besitzer der Fuhrgeschäftsbetreiber Johann Friedrich Heidel war. Das anschließende Haus Nr. 40 beherbergte die Restauration "Edelweiß", die 1857 von Johann Gottlieb Bräunlich gegründet worden war. Den Namen "Edelweiß" erhielt das Lokal 1922 mit der Übernahme durch das Gastwirtsehepaar Julius und Klara Müller. In jüngster Zeit war im Erdgeschoss eine Druckertankstelle beheimatet, die jedoch im Herbst 2013 schloss.

Rechts schließt sich das Haus Nr. 38 an, das sich ursprünglich im Besitz des Schmiedemeisters Franz Louis Maurer befand. Sein Sohn Richard führte die Werkstatt weiter. Seine Witwe Gertrud richtete später in den Gewerberäumen ein Geschäft für Handarbeitsartikel ein. Jenes wurde im Jahre 1954 von Ruth Lau übernommen und durch eine Kunstgewerbeabteilung ausgebaut. Allerdings wurde Ruth Lau 1968 wegen Steuerhinterziehung verhaftet und vom Bezirksgericht Karl-Marx-Stadt zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Im Haus Plauensche Straße 36 betrieb der Fleischer Hugo Ungethüm sein Geschäft. Später zog das Polsterei-, Möbel- und Dekogeschäft der Gebrüder Maas ein. Seit einigen Jahren befindet sich hier ein Trödelmarkt für Antiquitäten und Sammlerbedarf. Das Haus Plauensche Straße 34 hat eine lange Geschäftstradition. Um 1910 war es im Besitz des Sattlermeisters Christian Albin Krügel. 1929 kaufte Michael Wohlrath das Haus und verlegte sein 1914 im Haus Plauensche Straße 4 (heutige Fleischerei Heyer) gegründetes Geschäft für Lebensmittel und Molkereiprodukte dorthin. Ab 1958 führte Kurt Wohlrath das Geschäft weiter. Der Laden der Familie überstand den Supermarkt-Boom der Wendezeit und war bis vor wenigen Jahren eines der letzten bestehenden privaten Einzelhandelsgeschäfte in Werdau. Das nächste Haus Nr. 32 grenzt an die Verbindungsgasse zur Marienstraße. In früheren Zeiten beherbergte es Bäckereien, anfangs die von Paul Hoyer, später die von Arthur Brückner. Letzter Ladeninhaber war der 2011 verstorbene Buch- und Schreibwarenhändler Joachim Seidel.

Jenseits der Gasse schlossen sich die vor wenigen Jahren abgebrochenen Häuser Plauensche Straße 30 und 28 an. Das Haus Nr. 30 gehörte den Schwestern Emilie Marie Lehninger und Anna Marie Schmidt. Im Erdgeschoss des Hauses Nr. 28 befand sich das Klempnergeschäft von Theodor Emil Müller, später der Zigarrenladen von Oswald Riedel. Heute ist die Freifläche Parkplatz. Das Haus Plauensche Straße 26 existiert in seiner heutigen Form seit 1883. Im Vorgängerbau bestand von 1837 bis 1877 die Schankwirtschaft "Trinkhalle". 1953 eröffnete hier die HO ein Geschäft für Radio, Musikinstrumente und Spielwaren. Nach der Renovierung wurde 1979 ein HO-Delikatesswarengeschäft eingerichtet. Heute befinden sich hier ein Reisebüro und ein Fahrradladen. Der hohe Giebel schließlich gehört zum unmittelbar an die Pleißenbrücke angrenzenden Haus Nr. 24. In der Straßenbiegung im Hintergrund sichtbar ist die wohlbekannte Silhouette des Hauses Plauensche Straße 4, in dem sich seit 1937 die Fleischerei Heyer befindet.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sind der Turm der Restauration "Bismarck" sowie das Gebäude der Ullrichschen Wollkämmerei, seit 1935 die Reißerei "Otto Behr KG". Die anschließenden großen Wohn- und Geschäftshäuser wurden 1911 bis 1914 errichtet. Im Mittelgrund sichtbar sind die älteren Häuser Plauensche Straße 9, 11 und 13. In der Nummer 9 befand sich die Buchbinderei von Hermann Stiehler, dessen Töchter Elise und Charlotte bis ins hohe Rentenalter hinein (ca. bis 1980) eine Buch- und Kunsthandlung betrieben. Im Haus Nr. 11 wurde ab 1860 von Johann Friedrich Raabe die Restauration "Zur Bleibe" betrieben. 1882 eröffnete hier Georg Naumann eine Eisenwarenhandlung. 1894 übernahm diese sein Schwager Hermann Süssmilch und betrieb noch einen Kurzwarenhandel. Nachfolger wurde das Mode- und Textilwarengeschäft von Rudolf Kluge. 1973 bis 1989 dienten die Gewerberäume als An- und Verkaufsgeschäft der HO. Das Haus Nr. 13 schließlich gehörte der Eisengießerei von Max Unger & Co.

Interessant ist auch das markante Gebäude am äußersten rechten Bildrand (Plauensche Straße 15). Es war das Verwaltungsgebäude der Gießerei Unger. 1899 verlegte Moritz Brauer seine Weinstube von der Bahnhofstraße hierher. 1904 erweiterte die Konditorin Martha Kresse das Haus und betrieb bis 1909 eine Konditorei. Später nannte ihr Ehemann Otto seine Konditorei "Café Royal". 1912-46 wurde das Café von Paul Wunderlich, 1947-74 von Johannes Schorler betrieben. 1974-90 betrieb es die PGH Backwaren Werdau als "Café Bohne". Bis 2000 war hier ein vietnamesischer Imbiss.