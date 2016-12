Eismeister nimmt die letzte Kurve

Peter Müller geht in den Ruhestand. 37 Jahre pflegte er die Eisfläche im Sahnpark. Seine Verbundenheit mit dem Stadion reicht noch länger zurück.

Von Holger Frenzel

erschienen am 31.12.2016



Crimmitschau. Genau lässt es sich nicht sagen, aber zwischen 8000 und 10.000 Stunden hat Peter Müller auf jeden Fall in seinem Berufsleben auf der Zamboni verbracht. Mit der Eisbearbeitungsmaschine wird vier- bis sechsmal pro Schicht die Fläche im Kunsteisstadion im Sahnpark erneuert. Die Pflege dauert eine Viertelstunde. "Es ist wie überall: Eine gewisse Routine hilft bei der Arbeit", sagt Peter Müller zum Rezept für eine perfekt polierte Eis-Oberfläche. Der Einsatz auf der Maschine erfordert hohe Konzentration. Peter Müller und seine Kollegen können den Bereich, der sich sechs bis sieben Meter vor dem Fahrzeug befindet, vom Platz am Lenkrad nicht einsehen - ein "toter Winkel". Die Eismeister wissen durch einige Anhaltspunkte auf der Zamboni, wann sie auf der 1800 Quadratmeter großen Fläche in den Kurvenbereichen einlenken müssen.

Am Mittwochnachmittag hat Peter Müller seine letzte Kurve auf der Eisbahn genommen. Der 63-Jährige geht in den Ruhestand. Heute ist er noch einmal für einen Kontrollgang verantwortlich. "Die Ruhe, um die ganze Zeit im Kunsteisstadion Revue passieren zu lassen, wird erst zu Beginn des neuen Jahres einkehren", schätzt Peter Müller. Die traditionsreiche Sportstätte lässt sich durchaus als sein "zweites Wohnzimmer" bezeichnen: Er hat 1964 und 1965 als Kind beim Bau des Kunsteisstadions mitgeholfen. Zwischen 1966 und 1972 schnürte sich Peter Müller für den ASK Crimmitschau die Schlittschuhe. Ab 1979 hat er als Eismeister in der traditionsreichen Sportstätte gearbeitet - so lange war kein anderer Beschäftigter im Kunsteisstadion im Sahnpark dabei. Müller hat auch die neu entfachte Eishockey-Euphorie nach der Wende miterlebt. Höhepunkte waren für die ETC-Puckjäger der Gewinn des Bayernmeistertitels (1992) und der Aufstieg in die 2. Bundesliga (2001). Schritt für Schritt wurde auch das Stadion für die neuen Herausforderungen fit gemacht. Zunächst kam ein Dach drauf (1994), später wurde ein neues Mehrzweckgebäude fertiggestellt (2010). "Ich hätte 1979 nie gedacht, dass ich so lange im Eisstadion tätig bin", sagt der scheidende Eismeister, der sich auch mit Kritik nicht zurückhält. Müller sieht unnötige Reibungspunkte und wünscht sich: "Die Zusammenarbeit zwischen Stadt, Verein und Eismeistern muss besser werden." Als Rentner hofft er auf mehr Zeit für die eigene sportliche Betätigung. Zum Beispiel Joggen. Oder - na klar - Schlittschuhlaufen.