Feuerwehr evakuiert Wohnblock nach Küchenbrand

Zwei verletzte Menschen, hoher Sachschaden: Ein Feuer hat die Bewohner eines Wohnhauses im Werdauer Osten hart getroffen.

Von Konrad Rüdiger

erschienen am 14.12.2016



Werdau. Einen vorweihnachtlichen Schock mussten gestern Mittag die Anwohner eines Wohnblocks an der Erich-Weinert-Straße im Werdauer Osten verdauen. Ein Feuer in einer Wohnung im vierten Stock machte sie vorübergehend obdachlos. Die zwei Bewohner der Brandwohnung wurden offenbar mit Rauchgasvergiftungen in die Pleißentalklinik eingeliefert. Über das Alter der Geretteten konnte die Polizei gestern bis Redaktionsschluss keine Angaben machen. Erst am Abend konnten die übrigen Mieter zurück in ihre Wohnungen, aus denen sie zuvor in aller Eile hatten evakuiert werden müssen. Die vorwiegend älteren Menschen wurden den Nachmittag über im nahen Schwimmbad "Webalu" betreut.

Die Rettungskräfte mussten schnell handeln: Die Frau wurde nach Angaben von Gemeindewehrleiter Henning Tröger mit der Drehleiter aus dem verqualmten Schlafzimmer gerettet. "Wir mussten erst von zwei Menschen in der Wohnung ausgehen, bis sich der Mann im Hausflur bemerkbar machte", sagte Tröger, der auf insgesamt 30 Einsatzkräfte der Ortswehren von Werdau, Leubnitz und Steinpleis zählen konnte. Ungefähr 30 Minuten nach dem Eintreffen der Feuerwehr war der Brand gelöscht. "Die Rettung aller Bewohner hatte Vorrang, wir haben dann von zwei Seiten gelöscht, weil am Küchenfenster auch die Außendämmung brannte", sagte Tröger.

Die Mieterin der Wohnung unter dem Brandherd bekam derweil von einer Nachbarsfamilie das Angebot, die erste Nacht bei ihnen zu verbringen. "Ich bin total fertig", sagte die Frau, die auf der Arbeit von dem Brand erfahren hatte und schnell nach Hause geeilt war. In insgesamt drei Wohnungen des Neubaublocks musste gestern Abend der Strom abgeschaltet bleiben, weil Löschwasser in die Leitungen geflossen war. Unklar war, ob die Heizung im Haus funktionieren würde, die Einsatzkräfte der Feuerwehr bemerkten erst beim Beräumen der total zerstörten Küche, dass auch der Heizkörper geplatzt war. Die Feuerwehr wollte am Abend zudem noch die Luft im Haus auf giftige Stoffe überprüfen.

Etwa vier Stunden lang war ein Brandursachenermittler der Polizei an der Unglücksstelle im Einsatz. Eine Aussage über mögliche Ursachen konnte und wollte er nicht treffen. Seine Kollegen im Lagezentrum der Zwickauer Polizeidirektion teilten auf Anfrage mit, dass die Bewohner offenbar einen Topf mit Eiern auf dem Herd vergessen hatten und dieses Malheur den Brand auslöste.

Der Fachbereichsleiter des Ordnungsamtes Florian Kieslich sagte, "dass es für die Bewohner kurz vor den Feiertagen natürlich eine Schocksituation ist. Sie mussten innerhalb weniger Minuten raus." Er hob die unkomplizierte Hilfe des Personals des Webalu und der dortigen Gastronomie heraus. "Es waren fünf Grad draußen, da war es prima, dass die Bewohner erst einmal ins Warme kamen", sagte Kieslich. "Jetzt kümmern wir uns um viele kleine Dinge, die Nachbarn haben aber, so wie ich das mitbekommen habe, schon sehr viel selber organisiert."