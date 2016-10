FÃ¼nf EinbrÃ¼che im Gemeindegebiet Crimmitschau

Fünf Einbrüche im Gemeindegebiet Crimmitschau

erschienen am 11.10.2016



Crimmitschau. Unbekannte sind zwischen Freitag und Montag im Gemeindegebiet Crimmitschau in insgesamt fünf Gebäude eingebrochen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Betroffen war ein Agrarunternehmen am Lauenhainer Weg im Ortsteil Gablenz, eine Kindertagesstätte an der Gablenzer Hauptstraße, ein Restaurant am Markt, Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Mühlgasse sowie an der Mannichswalder Straße. Bei dem Diebesgut von 2500 Euro handelt es sich um Elektrowerkzeuge, einen Laptop, Tabletts sowie alkoholische Getränke. Der Gesamtsachschaden wird mit 8600 Euro beziffert. Ob es zwischen den Einbrüchen ein Zusammenhang gibt, wird derzeit untersucht.

Unter Telefon 03761 7020 sucht die Polizei Hinweise. (fp)