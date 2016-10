GGV: Jede vierte Wohnung ist aus dem Stadtbild verschwunden

In wenigen Tagen beendet der Großvermieter aus Werdau sein Abriss- programm in der Sorge. 480 Wohnungen sind dann verschwunden. An deren Stelle wird neu gebaut.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 12.10.2016



Werdau. Die Gebäude- und Grundstücksverwaltung Werdau (GGG) hat in den zurückliegenden Jahren ihren Wohnungsbestand drastisch reduziert. 37 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 676 Wohnungen verschwanden von der Bildfläche. Das ist etwa jede vierte Wohnung, die der Großvermieter bisher bewirtschaftet. Noch immer befinden sich 1800 Wohnungen in der Stadt sowie in Fraureuth in Eigentum der GGV. Hinzu kommen zirka 560 Wohnungen, die der Großvermieter für andere Anbieter verwaltet.

Mit der Reduzierung des Wohnungsbestandes hat die Gebäude- und Grundstücksverwaltung auf den Bevölkerungsrückgang in Werdau sowie die geänderten Ansprüche der Mieter reagiert. Das betrifft insbesondere die Sorge, in der die GGV seit 2003 schrittweise sechs in Plattenbauweise errichtete Häuser mit insgesamt 460 Wohnungen dem Erdboden gleichmachte. Die beiden verbliebenen Häuser an der Otto-Stichart-Straße sind bereits entkernt. Mit dem Abriss wird nach Angaben des Großvermieters voraussichtlich noch in diesem Monat begonnen, spätestens Anfang November. Bis Jahresende soll von den ehemals acht Häusern, die in den 1980er-Jahren in dem Wohngebiet entstanden, nichts mehr zu sehen sein. Einzige Ausnahme sind die beiden Mehrgenerationshäuser. "Beide Objekte verfügen über Fahrstuhl und sind sowohl bei Studenten als auch Alleinstehenden und Senioren gefragt. Deshalb besteht kein Grund, diese abzureißen", sagt die Prokuristin der GGV, Steffi Kuhlmann.

Dort, wo einst an der Dr.-Leberecht-Schulze-Straße in der Sorge Plattenbauten standen, sind inzwischen Eigenheime errichtet worden. Damit verändert das Wohngebiet sein Aussehen und gewinnt an Attraktivität. An der Umgestaltung des Wohnviertels hält die GGV auch in den kommenden Jahren fest. In mehreren Bauabschnitten sollen individuelle Eigenheime entstehen. Dafür wurden jetzt das Areal Otto-Stichart-Straße/Alexander-Lincke-Straße vorbereitet und die Erschließungsarbeiten abgeschlossen. Die vorhandenen 5100 Quadratmeter bieten Platz für sechs bis acht Eigenheime. "Es gibt zahlreiche Interessenten, darunter auch etliche aus Zwickau. Die schätzen die ruhige Lage, die gute Verkehrsanbindung und die Nähe zur Stadt", sagt Steffi Kuhlmann. Noch sind freie Baugrundstücke vorhanden.

Das betrifft auch den dritten Bauabschnitt mit rund 8800 Quadratmetern und Platz für ungefähr zehn Eigenheime. Geplant ist der Abschnitt an der Stelle, an der derzeit noch die beiden Wohnblöcke stehen. Ein vierter und letzter Standort ist im Bereich der Alexander-Lincke-Straße vorgesehen. "Dafür sind noch keine Planungen erfolgt. Für die anderen Abschnitte können sich noch Interessenten melden. So lange die Grundstücke nicht vermessen sind, können wir auf die Wünsche der Bewerber flexibel reagieren", sagt die Prokuristin.