Geplanter FuÃŸwegbau wird auf Eis gelegt

Geplanter Fußwegbau wird auf Eis gelegt

Der Bau eines Gehsteiges entlang der Hauptstraße zählte zu den wichtigsten Vorhaben in Langenbernsdorf für 2016. Jetzt hat sich der Gemeinderat anderes entschieden.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 08.09.2016



Langenbernsdorf. Der geplante Fußweg entlang der Hauptstraße in Langenbernsdorf wird vorerst nicht gebaut. Darauf hat sich der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung geeinigt. Die anfallenden Kosten für die bisherigen Planungen werden bezahlt, das Projekt jedoch nicht weiter vorangetrieben. An dem Vorhaben hält die Kommune dennoch fest - auch wenn kein neuer Termin für die Realisierung feststeht.

Der Bau des Fußweges entlang der Hauptstraße, der am stärksten frequentierten Straße in Langenbernsdorf, ist ein Vorhaben, das schon länger auf der Wunschliste steht. In der Vergangenheit wurde die Umsetzung aufgrund fehlender Gelder immer wieder zurückgesetzt. Andere Projekte, wie der Anbau an die Grundschule oder der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Langenbernsdorf, hatten Vorrang. In diesem Jahr sollte nun mit dem Fußwegbau entlang der Hauptstraße zwischen dem Abzweig an der B 175 in Höhe des "Weißen Roßes" und dem Abzweig Bahnhofstraße in Höhe des Gemeindeamtes begonnen werden. Das Geld für den ersten Abschnitt, der 2016 realisiert werden soll, wurde im Gemeindehaushalt eingeplant. Die Zustimmung des Rates für die Umsetzung des Vorhabens lag vor. Der Bürgermeister hatte gemeinsam mit der Leiterin des Bauamtes die betroffenen Anwohner entlang der Hauptstraße persönlich aufgesucht, ihnen das Projekt vorgestellt und bei den Grundstückseigentümern die Bauerlaubnis eingeholt. Die Kommune stellte danach einen Antrag auf Fördermittel aus dem Leaderprogramm, der auch zur Genehmigung empfohlen wurde. Doch bei der Konkretisierung der Planungen für den Fußwegbau stellte sich heraus, dass die im Vorfeld prognostizierten Kosten nicht gehalten werden können. Die Gemeinde entschied sich daraufhin, nur zwei anstatt der ursprünglich geplanten drei Abschnitte zu realisieren. Dafür hätte das Geld gereicht. Das wiederum missfiel dem Landratsamt als Bewilligungsbehörde für die Fördergelder, weil es dem Inhalt des Antrages widerspreche. Es empfahl der Kommune, den Antrag zu überarbeiten und neu zu stellen, ließ dabei aber offen, ob dieser auch bewilligt wird.

Dadurch gerieten die ursprünglichen Pläne der Gemeinde durcheinander, zumal zu deren Umsetzung schon Gespräche mit dem Straßenbauamt geführt wurden. Das will die Hauptstraße erneuern, hätte aber nichts gegen einen zeitlich versetzten Fußwegbau gehabt. Errichtet worden wäre der auf einer Länge von insgesamt 1300 Metern. Auf den restlichen 700 Metern wäre der Bau aufgrund der Lage der vorhandenen Gebäude entlang der Hauptstraße nicht möglich. Das hätte die Abschnitte zwischen den Hausnummern 122 und 132 sowie 92 und 100 betroffen.

Am Montagabend beriet der Rat das Vorhaben neu. Das Ergebnis: Die Kommune verzichtet auf das erneute Stellen eines Fördermittelantrages und will nun den Bau zeitgleich mit der Sanierung der Hauptstraße durch das Straßenbauamt realisieren. Ihr Argument: Wenn wir einmal bauen, dann in einem Aufwasch. Bis dies geschieht, wird es noch einige Jahre dauern. "Nach Aussagen des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr wird die Hauptstraße nicht in den nächs- ten fünf bis sieben Jahren erneuert", sagt Bürgermeister Frank Rose (parteilos).