Glauchauer Landstraße: Eine Baustelle folgt der nächsten

Im August wollen die Wasserwerke Zwickau die Arbeiten auf einer der frequentiertesten Straßen in Crimmitschau beendet haben. Ruhe kehrt dann aber nicht ein.

Von Cornelia Kunze

erschienen am 17.06.2017



Crimmitschau. Die Anwohner der Glauchauer Landstraße in Crimmitschau müssen einen langen Atem beweisen. Seit April sind dort täglich außer an den Wochenenden Bauarbeiter zu Gange. Und das wird auch noch ein paar Monate so bleiben. Den Reigen eröffneten die Wasserwerke Zwickau. "Vor dem geplanten Straßenbau führen wir die Rohrnetzauswechslung der Trinkwasserleitung, einschließlich der Erneuerung der Hausanschlüsse, durch", sagt Heike Thieroff, Pressesprecherin der Wasserwerke. Das Baufeld auf der Glauchauer Landstraße erstreckt sich von der Kreuzung Goethestraße bis zur Kreuzung Sonnensiedlung - das sind rund 340 Meter. Geplant war, die Arbeiten bis Juli dieses Jahres zu beenden. Dieser Zeitplan kann jedoch nicht gehalten werden. "Durch die zusätzliche Erneuerung von Trinkwasserhausanschlüssen ergab sich eine Bauzeitverlängerung von zirka vier Wochen", sagt Heike Thieroff. Will heißen, bis voraussichtlich 11. August müssen die Anwohner mit dem Baustellenlärm und die Verkehrsteilnehmer mit der teilweise einspurigen Fahrbahnnutzung mit Ampelregelung leben. 215.000 Euro bezahlen die Wasserwerke für diese Baumaßnahme, für die es keine Fördermittel gibt.

Im August, wenn die Arbeiten der Wasserwerke beendet sind, soll der Straßenbau beginnen. Dafür kommt die Stadt Crimmitschau ins Boot. Die Ortseinfahrt, die die am stärksten frequentierte Strecke der Stadt ist, wird auf rund 850 Metern auf Vordermann gebracht. Kosten soll das Großprojekt 1,61 Millionen Euro, mit knapp 300.000 Euro beteiligt sich die Stadt. Erneuert werden soll für diesen Preis eine ganze Menge: Die Fahrbahn wird einheitlich sechs Meter breit, die Höhenunterschiede werden beseitigt und Gehwege komplett ausgebaut. Zudem ist geplant, im Bereich der Gablenzer Straße/Glauchauer Landstraße eine Ampelanlage zu installieren, die je nach Bedarf genutzt werden kann. Der Verkehrsfluss wird somit nicht ständig unterbrochen, sondern nur dann, wenn ein Fußgänger die Ampel betätigt. (mit hof)