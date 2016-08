GlÃ¼ckstreffer braucht kein Zielwasser

Glückstreffer braucht kein Zielwasser

Beim Königsschießen des Schützenvereins Nieder- albertsdorf hat sich am Sonntagabend aus dem Feld der 13 Teilnehmer zum fünften Mal eine Frau durchgesetzt.

Von Annegret Riedel

erschienen am 30.08.2016



Niederalbertsdorf. Für Helga Zergiebel sollte das Königsschießen zum Abschluss des diesjährigen Schützenfestes ein Spaß sein. "Ich bin auf einem Auge sowieso blind", scherzte die 73-Jährige vor ihrem Schuss mit der Armbrust auf die inzwischen vom Gefieder befreite Zielscheibe. Sekunden später war die Seniorin dann baff. Denn ihr Pfeil hatte die Scheibe knapp unterhalb der Mitte getroffen. "Da hat unsere Helga ordentlich vorgelegt", kommentierte Moderator Harry Rose ihren Schuss, der bis zum Ende von der Konkurrenz - 13 Schützen des Niederalbertsdorfer Vereins waren angetreten - nicht mehr getoppt werden konnte. "Der 23. Schützenkönig heißt Helga Zergiebel", verkündete Gerth Buchwald, Leiter des Schießens, das Ergebnis, das vom Publikum mit Beifall quittiert wurde.

"Ich habe nur der Teilnahme wegen mitgemacht. Dass es so ausgeht, hätte ich nicht gedacht", suchte die Schützenkönigin lange nach den passenden Worten. Unterdessen bekam die Seniorin nicht nur von ihren Konkurrenten und Vereinskollegen die Hand geschüttelt. "Es war einfach ein Glücksschuss, genau gezielt habe ich nämlich nicht", meinte Helga Zergiebel und verriet, dass sie mit dem Schießen trotz der langen Mitgliedschaft im Schützenverein nicht viel am Hut habe. "Bis auf das Königsschießen zu unserem Schützenfest nehme ich die Armbrust nicht in die Hand." Nach Annett Wolf im Jahr 2001, Petra Seiler 2007 sowie Ingeborg Schumann und Ingrid Sparbrod vor vier beziehungsweise drei Jahren trägt Helga Zergiebel als fünfte Frau die Kette des Schützenkönigs. In den letzten zwölf Monaten trug Veit Ischt die Kette.

"Trotz der tropischen Temperaturen hatten wir wieder ein sehr schönes Schützenfest", sagte Matthias Baraniak, Vereinschef der Gastgeber aus Niederalbertsdorf, mit einem Blick auf das kurzweilige dreitägige Programm. In dem sorgten unter anderem die Meeta-Girls aus Meerane, der Faschingsclub aus Niederalbertsdorf, der Langenbernsdorfer Männergesangverein, die MRB-Partyband und die Vollmershainer Schalmeien für Abwechslung.