Grundschule: Fassade soll besser gedämmt werden

Zu den wichtigsten Vorhaben in Langenbernsdorf gehören Arbeiten an der Bildungseinrichtung im Ort. Ohne Fördermittel ist das Vorhaben jedoch nicht zu stemmen.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 08.02.2017



Langenbernsdorf. Zur Schule in Langenbernsdorf hat der Bürgermeister der Gemeinde, Frank Rose (parteilos), einen ganz besonderen Bezug. Nicht nur, dass seine beiden Kinder dort bis vor ein paar Jahren die Schulbank drückten, er war als kleiner Junge auch selbst dort. "Als die Turnhalle in den 1980er-Jahren errichtet wurde, haben wir als Schüler in den Ferien am Fundament mitgearbeitet", sagt Frank Rose.

In diesem Jahr rücken erneut die Bauarbeiter an. "Wir werden einen Teil des Gebäudes sanieren. Dabei ist vorgesehen, die Wärmedämmung zu vervollständigen und den Außenputz zu erneuern", sagte der Bürgermeister. Allerdings soll das nur am Mittelteil geschehen. "Den Bereich im Eingang zur Schule haben wir schon vor ein paar Jahren gemacht. Dort sind aktuell keine Maßnahmen notwendig", sagt das Gemeindeoberhaupt weiter. Mit den Arbeiten soll voraussichtlich in den großen Ferien begonnen werden. "Um die Fassade dämmen zu können, muss ein Gerüst gestellt werden. Damit die Kinder so wenig wie möglich beim Lernen beeinträchtigt werden, visieren wir die Ferien für den Zeitraum der Arbeiten an." Bei der Finanzierung will die Kommune auch Fördergelder in Anspruch nehmen. Insgesamt sind für das Projekt rund 200.000 Euro eingeplant.

Die Schule in Langenbernsdorf wurde in den 1960er-Jahren errichtet und in den zurückliegenden Jahrzehnten mehrfach erweitert. "Jede Investition, die wir in die Schule tätigen, ist eine Investition in unsere Zukunft", sagt das Gemeindeoberhaupt und weiß dabei den Rat hinter sich. Der stimmte unter anderem 2010 auch dem Anbau an den Speiseraum zu. Dessen Fläche wurde auf 70 Quadratmeter vergrößert und damit verdoppelt. Notwendig wurde der Anbau vor gut sieben Jahren, um den Grundschülern genügend Platz für das Mittagessen bieten zu können. Das wird nicht an der Schule gekocht, sondern von einer Fremdfirma geliefert.

Das letzte große Bauvorhaben an der Schule erfolgte 2013 und wurde im Mai 2014 abgeschlossen. Vor drei Jahren erhielt das Gebäude einen mehrgeschossigen Anbau mit insgesamt 240 Quadratmeter Nutzfläche für die Mädchen und Jungen des Hortes.

Rund 850.000 Euro investierte die Kommune in die Umsetzung des Vorhabens zur besseren Betreuung der Kinder nach dem Unterricht. Auslöser war die gestiegene Nachfrage. Um die Betreuung kümmert sich der evangelische Schulverein.