Grundstücksstreit in Königswalde treibt kuriose Blüten

Die Auseinandersetzung um ein Haus hat in den vergangenen Monaten mehrere Gerichte beschäftigt. Ein Urteil ist gefallen, doch der Ärger bleibt.

Von Konrad Rüdiger

erschienen am 13.12.2016



Königswalde. Ein schickes Haus, viel Geld und Streit. Das sind die Zutaten zu einer Geschichte, die in der Ortschronik von Königswalde einen eigenen Eintrag wert wäre. Sie beginnt im Jahr 2011 im Zwickauer Amtsgericht. Damals kommt ein Haus unter den Hammer, das für André Schomann attraktiv ist. Geräumig, eine gute Wohnlage im Werdauer Ortsteil Königswalde und mit 135.000 Euro Verkehrswert ein Schnäppchen. Eine Sache aber haben zuvor bereits die gerichtlich bestellten Gutachter übersehen: Ein kleines Grundstück liegt zwischen Haus und Straße - die Zufahrt ist damit versperrt.

Der Eigentümer dieses Grundstücks lebt ebenfalls in Königswalde. Und auch er habe das Haus ersteigern wollen, sagt der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Der Zuschlag geht jedoch an André Schomann. Was dann folgt, füllt mittlerweile bei beiden jeweils einen Aktenordner und beschäftigte mehrere Gerichte. Der Besitzer des kleinen Grundstücks errichtet an seiner Grenze eine zwei Meter hohe Mauer. Warum? "Es ist mein Grundstück, und das ist erlaubt", lautet der Tenor des Mauerbauers. Schomann und seine Lebensgefährtin Jeannette Schenker waren baff. "Wir hatten jahrelang kein richtiges Tageslicht auf dieser Seite des Hauses", sagt Schenker, die als Tagesmutter fünf Kinder zuhause betreut. Das Schild "Mauerblick" an der Außenwand beweist, dass das Paar seinen Humor noch nicht ganz verloren hat.

Der Mauerbauer sieht sich nicht nur juristisch im Recht. Er wollte damals die Familie, die zuvor in dem Haus wohnte, vor dem Auszug bewahren, sagt er. Deshalb habe er mitgeboten. "Der neue Eigentümer hat die Familie vor die Tür gesetzt", sagt er. Das sei sein gutes Recht - "aber ...".

Genau um dieses "aber" geht es offenbar. Auf beiden Seiten. Zwei Männer haben sich ineinander verkeilt, streiten auf juristischer Ebene und wähnen sich auch moralisch überlegen. So bleibt der Streit unter direkten Nachbarn unauflösbar. Auch, weil schon Tausende Euro in Bauarbeiten und Anwalts- und Gerichtskosten investiert wurden.

Wäre das filmreife Drama vermeidbar gewesen? Ortsvorsteher Bernd Gerber (Freie Wähler) hat keinen Versuch unternommen, in dem Streit zu vermitteln, sagt er auf Anfrage. Ja, er kenne den Fall, er könne aber kein Statement für die Zeitung abgeben. Eines lässt er durchblicken: Die Stadt Werdau hätte den Streit wohl verhindern können, wenn sie das kleine Grundstück vor der anstehenden Versteigerung nicht separat verkauft hätte.

Die zwischenzeitlichen Verkaufsverhandlungen zwischen den Streitenden, wenn man sie denn als solche bezeichnen kann, liefen gelinde gesagt schleppend. Oder waren gar zum Scheitern verurteilt. Eine sechsstellige Summe soll der Mauerbauer für 55 Quadrat- meter anfangs gefordert haben. "Ach, das waren viel weniger als 100.000 Euro", dementiert er. "Vielleicht ein Viertel davon, aber das müsste ich jetzt nachschauen." Einen Blick in den vor ihm liegenden Ordner wirft er aber nicht.

Mittlerweile ist die Mauer Geschichte, ein Gerichtsurteil verdonnerte den Mann zum Abriss. Auch das Wegerecht ist seit wenigen Tagen endgültig gerichtlich geklärt: Schomann und Schenker können nun mit dem Auto ihre Garage erreichen. Zuvor mussten sie außerhalb parken. Doch der Ärger um das Grundstück bleibt.