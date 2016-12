Guinness-Rekord: Traum ist geplatzt

Die Bauherren der XXL-Puppenstube lassen sich nicht entmutigen und planen ein neues Projekt. Eine offizielle Weltbestleistung streben sie nicht mehr an.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 27.12.2016



Werdau. Der Traum von einem Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde ist für Frank Kalitzki und seine Frau Berit geplatzt. Das Ehepaar aus Werdau wollte mit der von ihm gebauten Puppenstube einen Weltrekord aufstellen. Sieben Jahre hat es dafür an der Umsetzung seines Vorhabens gearbeitet. Im August reichte die Familie ihre Bewerbung schriftlich ein, ließ das Gebäude dafür im Vorfeld öffentlich vermessen und die Fakten durch Zeugen bestätigen. Das reichte der Jury offenbar nicht aus. Die Absage kam kurz vor Weihnachten schriftlich aus Großbritannien. "Jeder Rekord, der von Guinness anerkannt wird, muss messbar sowie überprüfbar sein und die Tätigkeit ein besonderes Können darstellen. Das ist bei Ihnen nicht der Fall", heißt es unter anderem in der Ablehnung.

Für das Werdauer Ehepaar eine Enttäuschung. Schürte die deutsche Vertretung des Unternehmens doch noch vor ein paar Wochen Hoffnungen auf Anerkennung, indem sie mitteilte, dass es einen Rekord "Größte Puppenstube der Welt" in der Datenbank von Guinness Records noch nicht geben würde. "Wir nehmen das Ganze sportlich. Nicht jeder Sportler kann am Ende gewinnen, auch wenn er noch so hart und lang trainiert", sagt Frank Kalitzki. Für ihn und seine Frau steht dennoch fest: Sie haben die größte Puppenstube der Welt gebaut. Das Gebäude besteht aus drei Flügeln, die sternförmig um ein Atrium angeordnet sind. Jeder einzelne Flügel ist 2,20 Meter lang, das Atrium 2,80 Meter hoch. 45 Geschäfte sind in dem Minikaufhaus vorhanden, hinzu kommen 36 Schaufenster sowie ein ausgebautes Dachgeschoss. An Stellfläche benötigt das Haus 25 Quadratmeter. Das entspricht in etwa der Größe des Wohnzimmers einer Durchschnittsfamilie. "Das muss uns erst einmal einer nachmachen und toppen", sagt der 55-Jährige.

Er hat inzwischen eine neue Idee für eine weitere Puppestube. Entstehen soll diese in Form eines Handwerkerhauses im Stil der 1920er-Jahre. In dem Objekt sollen unter anderem eine Drechslerei, Schmiede, Weberei und Gießerei untergebracht werden.

Einen Guinness-Rekord streben die Werdauer damit nicht an. "Wir machen das für unsere Sammlung", sagt Frank Kalitzki. Die umfasst bereits etliche Puppenstuben. Mehr als 80 verschiedene Modelle hat die Familie schon gebaut - das Puppenkaufhaus war dabei das bisher größte Projekt.