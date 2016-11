Gymnasium im Wandel der Zeit

Wie sich Werdau verändert hat. Heute: Pestalozzischule (Folge 43)

Von Michael Kellner

erschienen am 05.11.2016



Werdau. Mit der wachsenden Einwohnerzahl Werdaus im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts war die bisherige Bürgerschule an der Schulstraße (spätere Gerhart-Hauptmann-Schule) zu klein geworden. Daher suchte die Stadt nach einem Grundstück für ein neues Schulgebäude. Im November 1887 fassten die Stadtverordneten den Beschluss, den Schulneubau auf dem Grundstück des Pfortenmüllers Wetzel an der Goethestraße auf den östlichen Höhen der Stadt zu errichten. Nach dem Ankauf des Landes fand am 12. April 1888 die feierliche Grundsteinlegung an der Ecke zur Ziegelstraße statt. Initiator war Carl August Flach (1822-1902), seit 1880 Direktor aller Werdauer Schulen.

Der Neubau mit zwei Seitenflügeln erhielt die für öffentliche Bauten der Kaiserzeit typischen Backsteinfassaden. Ein Flügel umfasste die Klassenräume für Knaben, der andere die für Mädchen. Die Eingänge waren separat, und selbst die Aula im Obergeschoss des Mittelflügels hatte zwei Eingänge. Die Einweihung des neuen Schulgebäudes fand am 7. Oktober 1889 statt und trug Volksfestcharakter. Die nunmehrige I. Bürgerschule hatte den Status einer achtstufigen mittleren Volksschule. Die bisherige Schule in der Schulstraße blieb als einfache Volksschule mit der Bezeichnung II. Bürgerschule bestehen. Gleichzeitig mit der I. Bürgerschule wurde auch die erste eigene Schulturnhalle in Werdau eingeweiht. Die Gesamtkosten für den Bau von Schule und Turnhalle beliefen sich auf 271.000 Mark. Erster Rektor der I. Bürgerschule wurde Bruno Borges (1844-1931), der aufgrund seines erzgebirgischen Humors als Werdauer Original galt.

Auch die II. Bürgerschule in der Schulstraße wurde nach der Wende zum 20. Jahrhundert zu klein. Deshalb wurde 1906/07 an der Ecke zur damaligen Friedhofstraße, gegenüber der Harmoniumfabrik, ein weiteres Schulgebäude mit sechs Klassenzimmern errichtet, das den Namen Pestalozzischule erhielt. 1912 wurde dann die Friedhofstraße nach der Schule in Pestalozzistraße umbenannt. In diesem Schulgebäude, im Bild rechts zu sehen, wurde 1914 der Bataillonsstab des 105er-Infanterieregiments untergebracht. Seit dem 1. Oktober 1927 diente dieser kleine Schulbau als Hilfsschule und wurde am 4. September 1928 in Fröbelschule umbenannt. Im Gebäude der I. Bürgerschule gründete Dr. Schilling im Jahr 1909 eine separate Höhere Töchterschule, in der Mädchen aus wohlhabenderen Familien die 9. Klasse besuchen konnten. Mit der Eröffnung der Knabenvolksschule in Werdau-West (heutige Diesterwegschule) am 27. März 1928 zogen die Jungenklassen nach dorthin um, und das Gebäude an der Goethe- straße war nunmehr eine reine Mädchenschule. Aus der Höheren Töchterschule ging in der NS-Zeit eine Hauptschule mit gemischten Klassen hervor, an der auch zwei Fremdsprachen unterrichtet wurden. Jene wurde auch von begabten Schülern aus den umliegenden Orten besucht und schloss mit der mittleren Reife ab. Die Hauptschule stellte bei Kriegsende 1945 ihre Tätigkeit ein.

Am 1. Oktober 1945 wurde der Unterricht mit neuen Lehrkräften und durchgängig gemischten Klassen wieder aufgenommen. Da eine große Anzahl an Kindern von Heimatvertriebenen unterrichtet werden musste, wurde auf dem Sportplatz eine Baracke mit fünf Zimmern errichtet. Außerdem zog in einige Räume die Handelsschule ein. Am 29. April 1947 erhielt das Gebäude an der Goethestraße durch einen feierlichen Akt im Werdauer Rathaussaal den Namen Pestalozzischule. 1950 wurden die Sprüche an der Fassade des Schulgebäudes beseitigt und durch die Symbole der sozialistischen Jugendorganisationen der DDR ersetzt. 1956/57 konnten erstmals Schüler die 9. Klasse in der nunmehrigen Mittelschule besuchen. Seit 1959 war die "Pesta" allgemeinbildende polytechnische Oberschule mit zirka 1200 Schülern. Die zehn Klassenstufen waren mindestens dreizügig besetzt. 1957-60 wurden im Rahmen des Nationalen Aufbauwerkes (NAW) die Außenanlagen neu gestaltet, 1968 erfolgte die Renovierung der Turnhalle. 1970-76 gab es eine umfassende Renovierung. Diese umfasste unter anderem die Erneuerung der Heizungsanlage und die Schaffung von Fachkabinetten. Die Fröbelschule diente in DDR-Zeiten als Sonderschule für Kinder mit Lern- und Disziplinschwierigkeiten. Ihr langjähriger Leiter war der aus Steinpleis stammende Pädagoge Gottfried Kaiser.

Mit der Wiedereinführung des achtstufigen Gymnasiums veränderte sich die Schullandschaft erneut. 1991 fassten die Stadtverordneten den Beschluss, das Gymnasium "Alexander von Humboldt" von der heutigen Gerhard-Weck-Straße in das Gebäude der Pestalozzischule zu verlegen. 1992 zogen die ersten Klassen des Gymnasiums dort ein. Im Juli 1993 wurde das grundlegend rekonstruierte Schulgebäude seiner neuen Bestimmung übergeben. Ein Teil des Gebäudes wurde vom Schulhort belegt. 2001/02 erfolgten der Bau einer Dreifelderturnhalle und eines schuleigenen Hallenbades für den Schwimmunterricht. Nach der Verlegung der Förderschule nach Crimmitschau wurde das Gebäude der Fröbelschule frei. Hier zogen die Klassenstufen 5 und 6 des Gymnasiums ein. Seit Februar 2003 ist die ehemalige Fröbelschule Haus II des Gymnasiums.

Mit der Einführung einer einheitlichen Postleitzahl für alle Werdauer Ortsteile 2008 wurde die bisherige Goethestraße in Humboldtstraße umbenannt, sodass heute das Gymnasium und die vorbeiführende Straße den gleichen Namen tragen.

Der Schornstein rechts im Hintergrund des Bildes gehörte zur ehemaligen Werdauer Harmoniumfabrik. Das Fabrikgebäude wurde 1903 für die Orgelbaufirma Emil Müller umgebaut und war 1927 die größte Harmoniumfabrik Europas. 1931 wurde hier die Möbelproduktion aufgenommen. Nach der Erschießung des Eigentümers in sowjetischer Haft erfolgte 1946 die Enteignung. Die Fabrik wurde Teil des VEB Möbelkombinat Zeulenroda. Seit 1989/90 Werdauer Möbel GmbH, ging die Firma 1993 in Konkurs. Die verfallende Industriebrache wurde 2007 abgebrochen. Heute befinden sich auf der Freifläche unter anderem Parkplätze.