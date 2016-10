Händler wollen weiter Gratis-Parkplätze

Autofahrer, die ihr Fahrzeug in Crimmitschau abstellen, brauchen wieder Kleingeld. Der Freiparktest im Stadtzentrum ist erst einmal beendet.

Von Holger Frenzel

erschienen am 29.10.2016



Crimmitschau. Ein Großteil der Innenstadthändler in Crimmitschau fordern eine Verlängerung der Testphase für das kostenlose Parken im Stadtzentrum. In den letzten vier Wochen mussten die Autofahrer auf den Stellplätzen an der Schulstraße und im verkehrsberuhigten Bereich von Friedrich-August-Straße und Silberstraße keine Parkgebühren bezahlen. Die Testphase ist gestern zu Ende gegangen. Bisher gibt es noch keine Auswertung. Sie wird im Rathaus an den nächsten Tagen erst noch vorgenommen. Deshalb sollen ab Dienstagvormittag an den genannten Standorten die Parkscheinautomaten wieder in Betrieb gehen, teilt die Stadt mit. Am Kirchplatz ist die Technik dagegen weiter defekt. Hier darf noch eine Parkscheibe eingelegt werden.

Der Chef der Werbegemeinschaft in Crimmitschau, Andreas Näser, macht deutlich, dass man bei Veränderungen im Handel einen langen Atem braucht. Das würde beispielsweise auf längere Öffnungszeiten, neue Veranstaltungsangebote oder auch das Gratis-Parken zutreffen. "Solche Dinge müssen bestimmt sechs Monate laufen, bis die ersten Effekte zu spüren sind", sagt Andreas Näser. Er hat - genauso wie weitere Gewerbetreibende im Stadtzentrum - bisher kein Umsatzplus aufgrund des neuen Parkangebots verzeichnen können.

"Die Testphase war zu kurz und nicht optimal vermarktet", sagt Andrea Hentschel vom gleichnamigen Juweliergeschäft an der Silberstraße. Sie hofft, dass es dauerhaft kostenlose Parkmöglichkeiten vor den Geschäften gibt. "Da reicht schon eine Parkzeit von einer halben Stunde", sagt Hentschel. Jörn Hinze, Inhaber des Sportshops "Running Man", kritisiert die schlechte Vermarktung der Aktion. "Da hätte vor allem durch die zuletzt erfolgte Erhöhung der Parkgebühren in Zwickau viel mehr passieren müssen. Aber eine heimliche Testphase ist auch eine Testphase", sagt der Sportshop-Inhaber, der zuletzt einige neue Gesichter im Geschäft begrüßen konnte. Das führt Hinze aber auf die Schließung des Sportgeschäftes in Werdau zurück.

Tom Würker von der Buchhandlung am Rathaus bringt die Hoffnung zum Ausdruck, dass dauerhaft Gratis-Parkplätze zur Verfügung stehen. "Damit kann Crimmitschau einige Pluspunkte sammeln. Das wertet unsere Stadt auf", sagt Würker. In die gleiche Kerbe schlägt Steffi Fritzsche vom Kunstcafé auf dem Markt. Sie spricht sich für die Fortsetzung des Gratis-Parkens aus und unterbreitet den Vorschlag, dass zumindest in den Vormittagsstunden für Kunden die Zufahrt in die Fußgängerzone möglich sein soll. Steffi Fritzsche: "Damit würden wir vor allem einen Wunsch vieler älterer Autofahrern erfüllen."

Mitarbeiter der Stadtverwaltung hatten sich bis gestern Mittag noch nicht bei den Inhabern der Geschäfte nach den Erfahrungen mit dem neuen Parkangebot erkundigt.