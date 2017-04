Handel: Stadtchef schweigt und verärgert Herausforderer

Seit drei Jahren wird ein Einkaufsmagnet für Crimmitschaus City gesucht. Die CDU will dazu mehr Informationen, die es aus dem Rathaus aber nicht gibt.

Von Holger Frenzel

erschienen am 08.04.2017



Crimmitschau. Sechs Wochen vor den Oberbürgermeisterwahlen in Crimmitschau hat es einen ersten Schlagabtausch zwischen der CDU-Stadtratsfraktion und Oberbürgermeister Holm Günther (Für Crimmitschau) gegeben. Dabei wurde vorgestern Abend zur Sitzung des Stadtrates über die Informationspolitik zur geplanten Ansiedlung eines Einkaufsmagneten in der Innenstadt gestritten.

Die Christdemokraten wollen zum Thema mehr Fakten hören. Günther verweist auf eine Stillschweigevereinbarung. Die letzte Beratung zwischen ihm und potenziellen Investoren fand am 23. März statt. "Dabei wurde erneut absolutes Stillschweigen vereinbart", sagte das Stadtoberhaupt. Genau dafür hat Stadtrat Ulrich Wolf (CDU) kein Verständnis. "Ich will vernünftig und nicht mit Allgemeinsätzen informiert werden. Da ist es mir egal, was unter drittens vereinbart ist", sagte Wolf und forderte, dass die Karten auf den Tisch gelegt werden: "Hier geht's schließlich um den Bereich im unmittelbaren Zentrum."

Schon zur Sitzung im März gab es von Stadtrat André Raphael (parteilos) einen Fragenkatalog zum geplanten Frequenzbringer. Er wollte wissen, wer der Vorhabenträger und seit wann die Stadtverwaltung in das Projekt eingebunden ist. Holm Günther teilte mit, dass über das Thema seit 2014 diskutiert wird. Damals gab es auch Hinweise von Kaufland für den notwendigen Flächenbedarf. Mittlerweile steht aber fest, dass es keine Kaufland-Ansiedlung in der Innenstadt gibt. Holm Günther informierte zudem, dass ein "Immobiliensteckbrief" an drei Interessenten ausgereicht wurde. "Die Verhandlungen zwischen Stadt und Investor laufen derzeit. Die Stadt erhält Informationen, wenn die Vertragsunterzeichnung erfolgt ist", sagte Günther. Der Begriff "Stadt" sorgte wiederum für Unverständnis bei Ulrich Wolf. Er forderte die Verantwortlichen im Rathaus zu konkreteren Angaben auf. "Es muss vom Oberbürgermeister oder den Mitarbeitern der Stadtverwaltung gesprochen werden. Ansonsten entsteht der Eindruck, dass wir als Stadträte beteiligt sind. Das ist aber nicht der Fall", sagte Wolf. Dagegen verwies Holm Günther darauf, dass er seiner Informationspflicht im nicht-öffentlichen Teil von Stadtrats- und Verwaltungsausschusssitzungen nachgekommen sei. 2015 und 2016 sei sechsmal über die Entwicklung informiert worden.

Am 21. Mai finden in Crimmitschau die Oberbürgermeisterwahlen statt. Holm Günther tritt wieder an. Herausforderer sind der parteilose CDU-Bewerber André Raphael und Kevin Scheibel (Linke).