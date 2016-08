HeiÃŸ aufs SchweiÃŸen

Heiß aufs Schweißen

Ein Dutzend Migranten geht beim Träger BSW in Werdau wichtige Schritte Richtung Arbeitsmarkt. Die Betreuer sind von ihrer Motivation angetan.

Von Konrad Rüdiger

erschienen am 26.08.2016



Werdau. Viele Vorurteile gibt es über hier lebende Ausländer: Entweder nimmt er Einheimischen die Arbeitsplätze weg, und tut er es nicht, ist er natürlich zu faul zum Arbeiten. Entgegen dieser Vorurteile sind viele der in der Region lebenden Asylbewerber und Migranten regelrecht auf Arbeit und Beschäftigung erpicht. Das sagen zumindest die Verantwortlichen des Bildungswerks der Sächsischen Wirtschaft (BSW). "Wir mussten die Plätze für die Schrauberwerkstatt unter den Bewohnern der Einrichtung in der Holzstraße verlosen", sagt Jens Särchinger, Chef der Werdauer BSW-Einrichtung.

"Die Menschen bringen bei allen Sprachschwierigkeiten Freundlichkeit und Teamgeist mit, was uns allen gut tut", sagt Sandra Leithold, die beim BSW Werdau für die Berufs- erprobung von Asylbewerbern und Migranten zuständig ist. "Ein junger Mann ist eines morgens um 4 Uhr aufgestanden, hat für alle gekocht. Und das war dann die Gelegenheit, wirklich ins Gespräch zu kommen." Nur so konnten auch anfängliche Vorbehalte unter den Kollegen ausgeräumt werden.

Der Gelegenheitskoch heißt Abedin Joynal, kommt aus Myanmar, dem früheren Burma, und erprobt derzeit seine Fähigkeiten mit dem Schweißgerät. "Wir üben gerade das MAG-Schweißen", sagt er im Blaumann. Und wie klappt es? "So lala", sagt der junge Mann. "Es kann noch besser werden."

Auch Nurhan Mohamed ist regelrecht ungeduldig, was ihre mögliche Ausbildung als Altenpflegerin angeht. "Ich möchte Menschen helfen, zuletzt habe ich meine Großmutter gepflegt, bis sie gestorben ist", sagt die junge Mutter, die bereits eine Ausbildungsstelle bei einer Zwickauer Berufsfachschule in Reichweite hat. Heute soll aber erst ein Gericht darüber entscheiden, ob die Syrerin mit ihrem zweijährigen Kind und ihrem Mann, der bereits Arbeit gefunden hat, nach Bulgarien abgeschoben wird. Bei der Flucht hatten sie sich dort registrieren lassen, jetzt ist die kleine Familie in Zwickau zuhause. Jeden Morgen fährt Nurhan Mohamed mit Bus und Bahn aus Zwickau nach Werdau. "Eine deutsche Freundin hat mich auf die Berufserprobung aufmerksam gemacht", sagt Mohamed.

Laut Sandra Leithold vom BSW ist nicht nur der Zufall ausschlaggebend, wer von den Migranten die Berufserprobung durchlaufen kann. "Die Berater des Jobcenters und der Arbeitsagentur wissen, dass es uns gibt", sagt sie. Gleichwohl dauere es immer einige Zeit, bis Deutsch- unterricht und auch die berufsspezifischen Kenntnisse bei den Migranten "arbeitsmarktreif" sind. "Bei uns kann man es auch mal hinterfragen, wenn jemand sagt, dass er es verstanden und dann doch sichtbar Probleme hat", sagt BSW-Chef Särchinger. "Das geht in der freien Wirtschaft eher nicht."