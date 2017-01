Herr über 250.000 Schätze

Marcus Wunderlich ist Sammlungsleiter im Deutschen Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain. Zahlreiche Ausstellungen tragen auch seine Handschrift.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 13.01.2017



Blankenhain. Der Winter hat das Gelände des Deutschen Landwirtschaftsmuseums in eine Märchenlandschaft verwandelt. Schnee, wohin man schaut. Das Schloss Blankenhain würde die passende Kulisse für eine Neuauflage des Filmklassikers "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" bieten. Die Utensilien, die für eine Verfilmung benötigt würden, wären vorhanden. Der Fundus des Museums umfasst 250.000 Gegenstände und bietet eine Vielfalt, um die manche Filmstudios die Einrichtung beneiden würden.

Herr über all diese Utensilien ist Marcus Wunderlich. Der 28-Jährige ist kommissarisch als Sammlungsleiter tätig. Eigentlich ist der junge Mann, der aus der Nähe von Borna stammt, noch Student für Industriearchäologie an der Technischen Universität Freiberg und in Blankenhain nur auf Zeit beschäftigt. "Ich bin seit April 2015 im Haus und bleibe voraussichtlich bis Juli dieses Jahres hier. Bis dahin hoffe ich, auch meinen Studienabschluss in der Tasche zu haben", sagt der junge Mann. Bis dahin hat Marcus Wunderlich im Museum noch alle Hände voll zu tun. Wird eine Ausstellung im Haus neu konzipiert oder überarbeitet, ist das Wissen des jungen Mannes gefragt. Er arbeitet eng mit denjenigen zusammen, die eine Schau gestalten. Derzeit ist das im Kuhstall der Fall, wo eine bis zu 3000 Quadrat- meter große Ausstellungsfläche ein komplett neues Aussehen erhält. In der Schau, in der die Zeit der Landwirtschaft in den 1920er-Jahren dargestellt wird, werden auch zahlreiche Gegenstände benötigt, die nicht im klassischen Sinne mit der Landwirtschaft zu tun haben. "Wir haben um den Jahreswechsel ein altes Wandtelefon aus der Zeit um 1930 erwerben können. Das passt ideal als Accessoire in eine zur Schau gehörende Eisenwarenhandlung", sagt Wunderlich. Die dafür notwendigen Absprachen trifft er mit Jörg Hahnel, der die Schau konzipiert. "Er nennt mir dabei seine Wünsche, und ich sehe dann, was wir im Fundus haben oder unterbreite Vorschläge", sagt der Sammlungsleiter. Bei rund 100 thematischen Ausstellungen, die in den 80 Gebäuden und baulichen Anlagen des Museums zu sehen sind, wird ständig eine Schau komplett neu gestaltet.

Seine Aufgaben umfassen nicht nur die Verwaltung des gesamten Bestandes, der von der Stecknadel bis zum Agrarflieger reicht, sondern auch die Pflege der Datenbank. "Es gibt ein spezielles Computerprogramm, in dem sämtliche vorhandene Bestände erfasst sind. Das geschieht nach Themengruppen, wie zum Beispiel Möbel, Gebrauchsgegenstände, Fahrzeuge, Kleidung. Das erleichtert die Suche nach bestimmten Gegenständen", erklärt Marcus Wunderlich. Doch die Informationen reichen dem jungen Mann nicht aus. "Hinzu kommen Recherchen, wo die jeweilige Gegenstände herkommen und wofür sie benötigt wurden. Besonders hilfreich sind Informationen von Leuten, von denen wir die Gegenstände als Geschenk erhalten oder erwerben. Das ist der Idealfall." Rund 1500 Objekte hat er so in der Datenbank neu erfassen oder deren dazugehörige Informationen ergänzen können. Ständig kommen neue Gegenstände hinzu. "Wir haben unlängst eine komplette Tierarztpraxis und Stellmacherei gekauft. All die dazugehörigen Gegenstände müssen erfasst werden."

Derzeit arbeitet der junge Mann noch an einem anderen Projekt. Bis zum Sommer soll ein historischer Friseursalon, den ein Crimmitschauer Friseurmeister dem Haus überließ und der im Vorschloss seinen neuen Standort erhielt, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. "Für die Exponate erstelle ich derzeit die Beschriftungen", sagt Marcus Wunderlich.

Das Landwirtschaftsmuseum startet am 10. Februar in die neue Saison und hat vorerst jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Montags bleibt das Haus geschlossen. Ab 1. Mai entfällt dieser Schließtag, und die Öffnungszeiten werden bis 18 Uhr verlängert.