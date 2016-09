Hitzewelle: Fraureuther Bad bleibt noch bis Sonntag geÃ¶ffnet

Hitzewelle: Fraureuther Bad bleibt noch bis Sonntag geöffnet

erschienen am 14.09.2016



Schwimmmeister Uwe Dietsch wollte in dieser Woche eigentlich damit beginnen, das Frau- reuther Waldbad winterfest zu machen. Doch bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius in der Luft und oberhalb der 20-Grad-Marke im Wasser kehrte er vorgestern erst einmal wieder auf seinen Posten am Beckenrand zurück. "So lange hatten wir in den vergangenen 20 Jahren das Bad noch nie geöffnet", sagte er gestern Nachmittag. Die Gemeinde hat die Badsaison bis Sonntag verlängert. Eigentlich sollte schon am vergangenen Donnerstag Feierabend sein. "Auch deshalb hatte ich vor dem Open-Air-Wochenende bereits das Volleyballnetz und die große Krake weggeräumt", sagte Dietsch. Seit der Wiedereröffnung des Fraureuther Waldbades nach der Beckensanierung Ende Mai haben bisher mehr als 25.000 Besucher die Pforte an der Rudolf-Breitscheid-Straße passiert. Und das Wichtigste: "Während der Saison gab es keine Unfälle." (tmp)