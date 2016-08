HÃ¼ndin rettet Schlauchboot aus dem Teich

Hündin rettet Schlauchboot aus dem Teich

erschienen am 29.08.2016



Mit großer Wahrscheinlichkeit ein Opfer der Hitze ist das Teichfest auf dem Neukirchener Schiedelhof geworden. Nach Aussage der Freiwilligen Feuerwehr als einer der Veranstalter haben sich an beiden Tagen nur wenige Leute dorthin verlaufen. "Weil das Fest schon Tradition hat, wollten wir es aber nicht ausfallen lassen", sagte Bürgermeisterin Ines Liebald (CDU), die sich über die Darbietungen des Neukirchener Wasser-Arbeits-Teams "Nasse Pfoten" am Samstagabend freute. Die Frauen und Männer um Vereinschefin Anett Peter (links) präsentierten den Schaulustigen am Ufer des Schiedelteiches, was sie im ersten Jahr ihres Bestehens mit den Vierbeinern im und am Wasser erarbeitet haben. Die Labrador-Retriever-Hündin Kyra (Foto) beispielsweise holte ein manövrierunfähiges Schlauchboot und seine Besatzung vom Teich. Für das Fest im kommenden Jahr kündigte Ines Liebald Großes an. Feuerwehr, Fußballverein und Kindergarten feiern Jubiläen, die am letzten August-Wochenende gemeinsam begangen werden sollen. (tmp)