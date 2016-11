IFA-Oldtimertreffen: Fortsetzung möglich

Liebhaber alter Nutzfahrzeuge aus ganz Deutschland treffen sich im April wieder in Werdau. Austragungsort ist letztmals die Westtrasse. Jetzt gibt es Pläne für eine Zukunft der Veranstaltung.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 30.11.2016



Werdau. Möglicherweise ist die 20. Auflage des IFA-Oldtimertreffens für Nutzfahrzeuge nicht die letzte Veranstaltung dieser Art. Diese Hoffnung machte jetzt Werdaus Oberbürgermeister Stefan Czarnecki (CDU) in einem Gespräch mit "Freie Presse" allen Liebhabern alter Fahrzeuge. "Es gibt derzeit Gespräche mit den Nachbarn des bisherigen Festgeländes. Das Ergebnis steht noch aus. Wir rechnen bis Ende des ersten Quartals mit einem Resultat", sagte das Stadtoberhaupt. Bis eine endgültige Entscheidung fällt, ob die Veranstaltung fortgesetzt wird, müssten noch einige Dinge geklärt werden. Dabei würden nicht nur Fragen wie die Größe der Fläche eine Rolle spielen, sondern auch, ob Wasser- und Stromanschlüsse vorhanden wären.

Fest steht, dass die Westtrasse ab 2018 nicht mehr als Veranstaltungsort zur Verfügung steht. Das hat das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr als Bauherr der neuen Staatsstraße bereits 2015 entschieden. Offen ist nach Aus- sage des Oberbürgermeisters dagegen, ob das angrenzende Grundstück weiter genutzt werden kann. Auf dem ehemaligen IFA-Gelände, das der Kommune gehört, hatte bisher das Festzelt seinen Standort. "Der Stadtrat hat im September dieses Jahres einer Ausschreibung der rund 13.500 Quadratmeter großen Fläche zugestimmt. Für das Grundstück gibt es bereits Interessenten", sagte Stefan Czarnecki weiter. Ob ein Kaufvertrag zustande kommt, ist derzeit noch unklar. 2006 und 2007 erfolgten schon einmal Ausschreibungen für das gleiche Areal. Der Stadtrat beschloss im Mai 2007 auch einen Verkauf. Allerdings zog der Interessent drei Jahre später sein Angebot zurück.

Wenn es um die Zukunft des Oldtimertreffens geht, gibt es für den OB noch eine zweite Baustelle. "Das Treffen gibt es 2o Jahre. Im Laufe der Zeit sind auch die meisten der Organisatoren beziehungsweise Mitstreiter 20 Jahre älter geworden und befinden sich inzwischen im Rentenalter. Was wir dringend brauchen, sind jüngere Leute, die sich bei der Vorbereitung und Durchführung des Festes einbringen." Möglich sei auch ein Verein, der die Aufgabe übernimmt. Denkbar sei ebenfalls eine Fortsetzung des Treffens in kleiner Form mit geänderter Ausschreibung. "All das sind Dinge, die noch geklärt werden müssen", so das Stadtoberhaupt. Viel Zeit dafür bleibt allerdings nicht. Am 28. April findet das 20. Treffen statt. Spätestens dann wollen die Teilnehmer wissen, ob sie auch 2018 mit ihren Lastern Werdau ansteuern können.

Begonnen hat das IFA-Oldtimertreffen als kleine Begleitveranstaltung. 1998 wurde das Jubiläum "100 Jahre industrieller Fahrzeugbau" in Werdau gefeiert. Eingebunden in die Festaktivitäten fand das 1. Oldtimertreffen statt. Organisiert wurde das Ganze vom Werdauer Museum. Keiner der Mitstreiter konnte damals ahnen, dass das Treffen eine derartige Dynamik entwickeln würde. Von Treffen zu Treffen wurden neue Teilnehmer- und Besucherrekorde registriert. Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Veranstaltung zur größten ihrer Art in Deutschland und weist mehrere Besonderheiten auf. Für einen Großteil der Fahrzeuge ist es eine Rückkehr an den Standort, an dem sie einst produziert wurden. Bekannteste Produkte waren die Lkw-Marken G 5, H 6 bzw. H 6 B und S 4000.