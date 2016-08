IFA: Teilnehmer kÃ¤mpfen um Standort

IFA: Teilnehmer kämpfen um Standort

Der Werdauer Stadtrat hat den Verkauf des Geländes beschlossen, auf dem bisher die Oldtimertreffen stattfanden. Die Aussteller sind enttäuscht, doch damit abfinden wollen sie sich nicht.

Von Uwe mühlhausen

erschienen am 30.08.2016



Fraureuth/Werdau. So schnell gibt Carsten Börnig aus Fraureuth nicht klein bei. Der Teilnehmer am IFA-Oldtimertreffen, der seit der zweiten Auflage der Veranstaltung zu den Ausstellern gehört, macht sich weiter für den Erhalt der Westtrasse als Austragungsort und eine Fortsetzung der Veranstaltung über deren 20. Auflage hinaus stark. Nachdem sich bereits vor einigen Monaten Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) gegen eine weitere Nutzung der Trasse als Veranstaltungsort nach 2017 aussprach, kam nun die nächste Hiobsbotschaft. Dieses Mal aus dem Rathaus. Der Werdauer Stadtrat stimmte dem Verkauf eines rund 13.500 Quadratmeter großen Grundstückes unmittelbar neben der Westtrasse zu, das mit für die Veranstaltung genutzt wurde. Auf dem Gelände stand bisher unter anderem das Festzelt. "Ich bin von Oberbürgermeister Stefan Czarnecki enttäuscht. Erst vor ein paar Wochen habe ich noch mit ihm über das Thema gesprochen und ihn über die 5000 Unterschriften, die wir für den Erhalt des Standortes für das Treffen gesammelt haben, informiert. Da sagte er kein Wort von den Verkaufsplänen. Kommen diese zustande und es findet sich ein Interessent, bedeutet das das Aus des Treffens", sagt Carsten Börnig.

Ebenso enttäuscht ist der Old- timerfreund vom Landtagsabgeordneten Jan Löffler (CDU). "Ich habe mich bei dessen Büroleiterin schon vor Tagen um einen Termin bemüht, um den Politiker um Unterstützung für unser Anliegen zu bitten. Ich wurde immer wieder vertröstet, dass er keine Zeit habe. Der nächstmögliche freie Termin wäre am 21. September. Offenbar haben weder die Stadt noch andere Politiker am Fortbestand des IFA-Old- timertreffens Interesse", sagt Carsten Börnig.

Er will dennoch den Kampf nicht aufgeben. Mit Unterstützung seiner Familie hat er seit Ende April bis heute fast 5000 Unterschriften gesammelt. Die Unterzeichner sind allesamt Oldtimerfreude, die sich für den Erhalt des Veranstaltungsortes und des Treffens stark machen. "5000 Unterzeichner sind auch 5000 Wähler. Das sollten die Politiker nicht vergessen", sagt der Fraureuther. Er hält an seinen Plänen fest und will in den nächsten Wochen die Listen mit den Unterschriften dem Petitionsaussschuss des sächsischen Landtages zukommen lassen. Auf das Gremium, bestehend aus Vertretern mehrerer Parteien, setzt Carsten Börnig große Hoffnungen. "Im kommenden Jahr findet das Treffen noch einmal an seinem angestammten Platz statt. Vielleicht geschieht bis dahin noch ein Wunder."