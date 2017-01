Im Einsatz für andere

Ein Integrationshelfer will Preisgeld investieren. Ein Schuldnerberater zieht in neue Räume. Eine Tierfreundin gründet einen Gnadenhof.

erschienen am 05.01.2017



Anna Rink (29), stellvertretende Heimleiterin des Senioren- und Begegnungszentrums "Haus am Brühl" in Werdau, hat sich dieser Tage als Hausmeisterin versucht und am Eingang zum Gebäude eine Tafel mit dem "Grünen Haken" befestigt. Dabei handelt es sich um ein Qualitätssiegel, das die Einrichtung vor ein paar Tagen verliehen bekam. Eine Kommission hatte das Haus unter die Lupe genommen. Bei einem Besuch machten sich die Tester ein Bild von den Lebensbedingungen und der Verbraucherfreundlichkeit im Haus. Dabei kontrollierten sie unter anderem die Versorgung, führten Gespräche mit Bewohnern und besichtigten die Räumlichkeiten. Das Qualitätssiegel, welches von der Heimverzeichnis GmbH verliehen wird, gilt vorerst für ein Jahr und muss danach verteidigt werden. In der Einrichtung, die am 1. Oktober 2010 eröffnet wurde, verbringen 130 Frauen und Männer ihren Lebensabend. (umü)

Andreas Bayer (53), Mitglied am runden Tisch für Integration in Crimmitschau, freut sich auf eine angenehme Aufgabe: Zur ersten Zusammenkunft im neuen Jahr am Montag sollen Vorschläge zur Verwendung eines Preisgeldes in Höhe von 2000 Euro zusammengetragen werden. Die Prämie ist mit dem Integrationspreis, den die Helfer aus Crimmitschau im Dezember erhalten haben, verbunden. "Bisher haben wir noch keine Festlegungen zur Verwendung des Preisgeldes getroffen", sagt Andreas Bayer. Er macht aber deutlich, dass eine Unterstützung von Projekten des runden Tisches naheliegt. Details sollen nun mit den Helfern besprochen werden. Der runde Tisch für Integration besteht seit Herbst 2014. Zum festen Stamm, der Aktionen des runden Tisches unterstützt, gehören zwischen 40 und 50 Personen. (hof)

Andreas Schäfer (44), Schuldnerberater bei der Caritas, hat gestern in Werdau neue Räume bezogen. Diese befinden sich im Gemeindezentrum an der Burgstraße, wo der Sozialpädagoge jetzt jeden Mittwoch von 12 bis 16 Uhr seine Dienstleistungen anbietet. Bisher befand sich das Büro bei den Johannitern an der Uferstraße. Geholfen wird unter anderem Personen, die in finanzielle Schieflage geraten sind und zum Beispiel nicht mehr ihren Strom oder die Miete bezahlen können, denen Lohnpfändungen drohen oder bei denen sich der Gerichtsvollzieher angemeldet hat. Andreas Schäfer sucht dann gemeinsam mit den Betroffenen nach Lösungen, wie der vorhandene Schuldenberg abgebaut werden kann. Die Beratung ist kostenlos. (umü)

Norman Pilling (22), Anhänger des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau, hat eine Einladung zum Neujahrsempfang im Theater in Crimmitschau bekommen. Damit haben die Organisatoren kurzfristig auf den Erfolg von Norman Pilling bei der Leserumfrage der "Freien Presse" reagiert, wo der junge Mann zum "Westsachse des Jahres" gewählt wurde. Das Ergebnis sorgt auch im Rathaus in Crimmitschau für Freude. "Mit seinem Engagement für die Eispiraten und als Vorsitzender der Fangemeinschaft Red Action Crimmitschau zeigt Norman Pilling auch Bürgerengagement. Wenn er das als Ostthüringer in Westsachsen tut, ist das umso erwähnenswerter", sagt Rathaussprecherin Uta Pleißner. Sie hat - kurz nach der Veröffentlichung des Ergebnisses der Umfrage - über Eispiraten-Medienchef Stefan Aurich - den Kontakt zum Preisträger hergestellt. (hof)

René Schneider (31), freut sich auf das morgige Winterfest auf dem Werdauer Markt. "Es soll eine entspannte Geschichte werden, mit wenig Tamtam, keine Massenveranstaltung mit vielen Händlern", sagt der Inhaber des RS Eventservice. Mit der Veranstaltung will der Werdauer auch dem Kürbiszauber keine Konkurrenz machen. "Vielleicht kommen Leute nach dem Einkaufen noch mal vorbei auf eine gemütliche Einstimmung aufs Wochenende und zum Quatschen." Ab 16 Uhr gibt es rund um den Werdauer Weihnachtsbaum Bratwurst und Glühwein. "Natürlich auch in der alkoholfreien Variante zum Aufwärmen bei den sehr frostigen Temperaturen", sagt René Schneider. Um 19 Uhr erlöschen die Lichter am Baum sowie am Adventskranz auf dem Obermarkt und Werdau beendet damit offiziell die Weihnachtszeit. Für das kommende Jahr plant René Schneider dann erneut ein Winterfest. "Mit kleinen Änderungen zum letzten. Aber es wird sicher auch wieder schön. Die gemütlichen Veranstaltungen sind genau mein Ding." (rdl)

Jana Möckel (28), gelernte Altenpflegerin, plant einen Gnadenhof am Stadtrand von Kirchberg. Dort sollen misshandelte und ausgesetzte Tiere, die kaum noch an neue Besitzer zu vermitteln sind, eine dauerhafte Bleibe finden. Das Grundstück, das sie für ihr Projekt gefunden hat, hat eine Größe von 7000 Quadratmetern, inklusive Waldanteil. "Ein Traumgrundstück", meint Jana Möckel. Ruhig gelegen und weit genug entfernt, um jemanden zu stören. Die Tierfreundin wurde durch ihre Hundedame Penny motiviert. Die neunjährige französische Bulldogge hatte die 28-Jährige 2014 bei sich aufgenommen. Das Tier war gelähmt und inkontinent. Heute kann sich Penny wieder normal bewegen - und ist Namenspatin für den geplanten Gnadenhof: "PennyWood". Die Vorstellungen von Jana Möckel sind konkret: Unterkünfte, Warmhaus für Hunde und Katzen, Ställe für Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster und andere Tiere. Und: Möckel selbst will sich dem Gnadenhof hauptamtlich widmen. (nkd)