Im Einsatz fÃ¼r den guten Zweck

Im Einsatz für den guten Zweck

Kita-Kinder leisten Beitrag zum Umweltschutz. Reisebüro-Mitarbeiterinnen sammeln für Indonesien. DRK-Wasserwacht-Mitglieder beweisen ihr Können.

erschienen am 22.09.2016



Simon Weidner (14), Schüler aus Crimmitschau, muss auf die Teilnahme an der Benefizaktion "Rad-Kult-Tour" verzichten. Im November 2015 erhielt der behinderte Junge ein Spezialfahrrad. Die Anschaffung des Parallel-Tandems hat 9600 Euro gekostet und wurde über eine Spendenaktion möglich gemacht. Dabei gab es auch große Unterstützung aus den Crimmitschauer Kirchgemeinden. Deshalb wurde überlegt, ob Simon Weidner bei der vom Kirchenmusik-Förderverein organisierten Tour mit in die Pedalen treten kann. "Das klappt in diesem Jahr leider nicht, weil wir momentan viel um die Ohren haben", sagt Mutter Susann Weidner. Sie macht aber deutlich, dass der Start bei der "Rad-Kult-Tour" nicht aus den Augen verloren wird. "Für uns gilt das Motto: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben", sagt Susann Weidner. Sie berichtet, dass ihr Sohn regelmäßig auf dem Spezial-Tandem unterwegs ist. "Wir sind den vielen Spendern, die mit ihrer Unterstützung die Anschaffung ermöglicht haben, dankbar." (hof)

Ulrich Wolf (61), Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes in Crimmitschau, zieht sich in die zweite Reihe zurück. Zur Mitgliederversammlung, die am Montagabend, 19 Uhr im Café "Carpe Diem" beginnt, wird er nicht wieder für den Chefposten kandidieren. Er will aber, wenn er das Vertrauen der Mitglieder bekommt, weiter im Vorstand mitarbeiten. Wolf stand seit 2008 an der Spitze des Stadtverbandes. "Ich möchte den Vorsitz jetzt abgeben, weil nach längerer Zeit ein personeller Wechsel für ein Amt von Vorteil sein kann und jüngere Mitstreiter rechtzeitig Verantwortung übertragen bekommen sollen", sagt Wolf. Seine Entscheidung stehe nicht in Zusammenhang mit der schwierigen Situation der Partei auf Bundesebene. Wolf: "Ich halte die Politik der CDU im Bund, in Sachsen und auf regionaler Ebene im Wesentlichen für gut und richtig." Zu Beginn des Jahres hatte Ulrich Wolf bereits den Vorsitz des Textilmuseums-Fördervereins abgegeben. (hof)

Kerstin Martin (54) und Nadja Geipel (34)vom DER-Touristik Reisebüro am Werdauer Markt hat der Regen zum Stadt- und Straßenfest einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Die beiden Frauen sammelten bei den Festbesuchern in landestypischen Kleidern Spenden für den Ausbau einer Schule in Indoniesen. "Leider war es am Samstag komplett verregnet. Am Sonntag war der Besuch etwas besser", bedauert Kerstin Martin, dass schlussendlich nur 180 Euro für das Hilfsprojekt im großen, weißen Sparschwein zusammengekommen sind. Die beiden Frauen wollen die weltweiten Aktionen der DER Touristik-Unternehmensgruppe auch im nächsten Jahr unterstützen. (rdl)

Mädchen und Jungen der "Pumuckl"-Gruppe der integrativen Kindertagesstätte "Pusteblume" in Werdau wollen um ihre Einrichtung herum Ordnung schaffen. Bei Spaziergängen war den Kindern aufgefallen, dass überall am Wegesrand Müll herumliegt, sagt Leiterin Diana Metzner. "Im Rahmen ihres Projektes ,Die vier Elemente' möchten die Drei- bis Sechsjährigen einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Die Elemente Feuer, Wasser und Luft haben sie bereits behandelt. Dabei haben sie durch Experimente, Basteleien und Geschichten viel über unseren Planeten erfahren", sagt Metzner. Jetzt soll das letzte Element damit abschließen, etwas zum Schutz der Erde und allem, was darauf lebt, beizutragen. Dafür wurden sechs Greifzangen gekauft, mit denen die Kinder die Umgebung der "Pusteblume" von Müll befreien wollen. Gleichzeitig schule das Arbeiten mit dem Werkzeug die Auge-Hand-Koordination und die Motorik. "Mal sehen, wie viel Müll zusammen kommt. Vielleicht gibt es eine Fortsetzung des Projektes oder es findet sogar Nachahmer." (ja)

Felix Kaul (21, Foto) und seine Mitstreiter Julius Schmidt, Paul Schilling, Robert Gärtner, Daniel Lätsch, Franziska Karl und Denise Haustein von der DRK-Wasserwacht Koberbachtalsperre haben am Wochenende bei einem Wettkampf im bayerischen Straubing gepunktet. Dort wurde der 14. Bundeswettbewerb Jugendrotkreuz Stufe III ausgetragen. Mehr als 200 Jugendliche zwischen 16 und 27 Jahren hatten sich dafür auf Landesebene qualifiziert. Sie mussten ihre Kenntnisse an mehreren Stationen unter Beweis stellen. Den Landesverband Sachsen vertraten die sieben ehrenamtlichen Rettungsschwimmer und Sanitäter der hiesigen Wasserwacht vor allem im Bereich Erste Hilfe vorbildlich. Hier belegten sie einen sensationellen ersten Platz. In der Gesamtwertung kamen sie auf einen respektablen Rang 8 von 17 Mannschaften. Felix Kaul ist schon seit 2002 bei den ehrenamtlichen Rettern. (rdl)

Georg Milbradt (71, CDU), sächsischer Ministerpräsident von 2002 bis 2008, wird am 7. Oktober gemeinsam mit den Köchen des Gästehauses Wolfsbrunn in Hartenstein ein mehrgängiges Menü als Live-Coo-king-Event präsentieren. Organisator ist die Prof.-Dr.-Clauß-Dietz-Stiftung, deren Kinder- und Jugendförderprojekt "start off" mit dieser Veranstaltung unterstützt wird. "Das Projekt dient der Reintegration von Schülern und Schülerinnen im Mittelschul- und Förderschulbereich zur Wiedereingliederung von Kindern und Jugendlichen mit sozial-emotionalen Defiziten. Sie werden ganzheitlich betreut, um sie perspektivisch in den regulären Schulalltag zu integrieren beziehungsweise in die Berufsvorbereitung zu begleiten", sagt Olaf Fischer, Sprecher der Stiftung. Der Unkostenbeitrag für das mehrgängige Menü beträgt 40 Euro pro Gast. Weitere Informationen und Anmeldung im Internet. (ja) www.dietz-stiftung.de