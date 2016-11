Im historischen "Ratskeller" bleibt die Küche bald ganz kalt

Zum Jahresende verlässt auch Gastronom Rigo Reuter das Werdauer Lokal. Die Stadt hat den Pachtvertrag nicht verlängert.

Von Annegret Riedel

erschienen am 24.11.2016



Werdau. Zum Jahresende gehen im denkmalgeschützten Werdauer "Ratskeller" nun endgültig auch die letzten Lichter aus. Gastronom Rigo Reuter nutzt das Restaurant dann ebenfalls nicht mehr als Catering-Küche. "Ich hätte das Pachtverhältnis mit der Stadt Werdau schon ganz gerne noch verlängert, aber das war nicht gewünscht", sagte er gestern. Das Lokal liege für ihn günstig nahe dem Hallen- und Freibad "Webalu" und der Koberbachtalsperre, wo Rigo Reuter auch für die gastronomische Versorgung zuständig ist. "Wahrscheinlich kann es sich die Stadt leisten, auf die Mieteinnahmen zu verzichten." Rigo Reuter wird sich in wenigen Tagen ein neues Domizil anmieten.

Seit Mitte Januar 2015 ist der "Ratskeller" keine öffentliche Gaststätte mehr. Ein seit Jahren aufgelaufener Sanierungsstau rief Mitarbeiter der Lebensmittelhygiene des Landratsames Zwickau auf den Plan. Seitdem werden in der Stadtverwaltung Varianten für eine Sanierung durchgespielt. Hinter verschlossenen Türen erfuhren Stadträte dabei bereits mögliche Summen. So ist in der Minimalvariante von knapp 68.000 Euro die Rede, die nur das erste Kellergeschoss einbezieht. Die zweite Variante würde fast 295.000 Euro kosten und umfasst das zweite und erste Kellergeschoss.

Im Rathaus hält man sich mit Aussagen zur Zukunft der Tradi- tionsgaststätte am Markt bedeckt. Man befinde sich in der Haushaltsplanung für die Jahre 2017 bis 2020. "Wann und in welchem Umfang Sanierungsarbeiten an der Hofentwässerung und daran anschließend die Sanierung des ,Ratskellers' ein-geordnet werden können, darüber können keine Aussagen getroffen werden", sagte Rathaussprecher André Kleber. Fakt sei: Ohne eine umfassende Sanierung könne der "Ratskeller" nicht wieder neu verpachtet werden.