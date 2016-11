Imbisse erobern nur zögerlich das Internet

Döner, Pizza oder doch das Schnitzel - die Auswahl per Smartphone oder Laptop ist in der Region relativ übersichtlich.

Von Konrad Rüdiger

erschienen am 29.11.2016



Crimmitschau/Werdau. Die Imbissbetreiber in der Region haben die viel beworbenen Lieferservices im Internet größtenteils noch nicht als gewinnbringend für sich entdeckt. Das besagt ein Blick in die gängigsten Anwendungen mit Namen wie Lieferheld, Lieferando oder Pizza.de. Nur maximal eine Handvoll Anbieter aus dem Pleißental ist momentan dort gelistet - wenn überhaupt. Die Suche nach einer Adresse in Werdau beispielsweise benennt auch mehrere Zwickauer Restaurants oder Imbisse als potenzielle Lieferanten. Diese haben den Betreibern der Applikationen Werdau als ihr Liefergebiet gemeldet.

Gleich zwei Bestellmöglichkeiten in der Pleißestadt selber gehen auf Paramjit Singh zurück, der sein Lokal an der Werdauer Weberstraße betreibt. Er bietet bei Lieferando die Speisen der Pizzeria "Marco" und des Lieferservice "Taj" an. "Manche Kunden suchen gezielt nach indischem Essen, die suchen das nicht in der Speisekarte einer Pizzeria", erklärt er das Zustandekommen des gemischte Doppels. Die Zahl der Bestellungen übers Internet sei stark schwankend. "Mal sind es gar keine, dann sind es 15 am Tag", sagt Singh. Sechs bis zehn seien es etwa im Schnitt. Die Gebühren seien erträglich ("es geht"), genaue Zahlen nennt er nicht. Seit drei oder vier Jahren sei er im Internet gelistet. Das will er so auch fortführen, aber es soll bei einem Portal bleiben. "Ein zweites wäre zu teuer", sagt er.

Seit vier Wochen steht die knallrote Imbissbude von Silke Klemm auf dem Gelände einer Waschanlage an der Werdauer Uferstraße. Im Angebot: Burger und Hot Dogs. Drei Stunden lang kann man mittags ordern. Gibt es Pläne, auch im Internet präsent zu sein? "Nein, das wäre mit großem Aufwand verbunden. Ich müsste ein Auto und einen Fahrer finanzieren, das rechnet sich sicher nicht", sagt Klemm. Sie hat eine Vermutung, warum noch nicht allzu viele Speisekarten von lokalen Anbietern an die Lieferdienste gegangen sind. "Das Angebot ist in größeren Städten sicher deutlich größer, und wenn ich mir eine Piz- za bestelle, bestelle ich per Telefon."

In Crimmitschau ist der "Istanbul-Imbiss" an der Marienstraße auf mehreren Portalen vertreten. "Es hat sich eingespielt", sagt Inhaber Murat Yücel zu den Bestell-Applikationen, die mit Provisionen an den ohnehin knappen Margen knabbern. "Ein Großteil der Bestellungen läuft aber weiter übers Telefon", sagt Yücel.

Die Provisionen der Internetanbieter machen den Service für den Betreiber nicht gerade attraktiv: "Für uns ist es natürlich immer besser, wenn der Kunde direkt bei uns bestellt", sagt Yücel. Er gibt mit seinem "Istanbul-Imbiss" die Öffnungszeit auf dem Portal Lieferando derzeit mit sonntags zwischen 17 und 21 Uhr an, geöffnet ist der Imbiss allerdings jeden Tag, elf Stunden lang. Eine hohe Hürde ist für die Nut- zer meist der Mindestbestellwert: 20 Euro für eine Lieferung sind Usus, auch beim "Istanbul-Imbiss". Und dahin muss ein Nutzer erst einmal kommen. Da müssen Singles schon mal Freunde einladen, um für den Abendimbiss zur App statt zum Telefonhörer greifen zu können.