In Langenbernsdorf werden die Rollen neu verteilt

Ein Pfarrer wird zum Regisseur, ein Geschäftsmann zum Priester und ein Bürgermeister gar zum König. Was ist da los in der Katharinenkirche?

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 17.12.2016



Langenbernsdorf. Der Bürgermeister von Langenbernsdorf ist eigentlich ein stiller Geselle. So schnell bringt den 49-Jährigen nichts aus der Ruhe. Doch er kann auch anders. Was die wenigsten im Dorf wissen: Frank Rose ist ein Multitalent. Er singt seit 2013 im Projektchor der Gemeinde. Und er tanzt seit vielen Jahren in einem Männerballett. Doch in dem Gemeindeoberhaupt schlummert noch ein anderes Talent.

Frank Rose schauspielert und stellt sein Talent am 24. Dezember öffentlich unter Beweis. Der Bürgermeister gehört zu den 17 Mitwirkenden im Krippenspiel und verkörpert in dem Stück König Herodes. Neben Rose wirkt noch ein Gemeinderat und Unternehmer aus dem Ort mit: Andreas Mehlhorn ist einer der Geschäftsführer der traditionsreichen Fruchtsaftkelterei in Langenbernsdorf, deren Erzeugnisse weit über die Grenzen des Dorfes hinaus bekannt sind. Die Rolle des 57-Jährigen: der Priester.

"Ich mache das nicht zum ersten Mal und habe auch schon als Kind im Krippenspiel mitgespielt", sagt Frank Rose. Seit er Bürgermeister ist, ist es allerdings eine Premiere. Groß auf seinen Auftritt vorbereitet hat sich der 49-Jährige nicht. "Klar haben wir uns in den zurückliegenden Wochen ein paar Mal in der Kirche getroffen und das Stück gemeinsam geprobt. Aber meine Textpassagen sind nicht so lang, und meine Rolle ist eher eine kleine."

Geschrieben hat die Fassung des Krippenspiels der Pfarrer von Langenbernsdorf, Joachim Escher. Der 54-Jährige, der 2014 das Amt in dem Dorf übernahm, führt in dem Stück auch Regie - womit die Rollen in der Gemeinde endgültig neu verteilt wären. "Meistens wird das Krippenspiel von Kindern oder den Mitgliedern der Jungen Gemeinde aufgeführt. Ich wollte das nach längerer Zeit einmal wieder mit Erwachsenen machen", sagt Joachim Escher - und stieß damit in der Kirchgemeinde auf offene Ohren. Schnell fand er Interessenten. Was dem Geistlichen dabei am Herzen lag: Er wollte ein Stück schaffen, dessen Inhalt sich an der klassische Form orientiert, aber auch Themen der heutigen Zeit beinhaltet. Also schrieb er eine neue Fassung, die nur in Langenbernsdorf zu erleben ist. Nachts, wenn die Familie von Joachim Escher schlief, hat er sich an den Schreibtisch gesetzt und das Stück zu Papier gebracht. "In zwei Nächten war es erledigt", sagt der 54-Jährige.

Inzwischen sind die Proben für das rund 45-minütige Stück so gut wie beendet. Der Pfarrer ist mit dem Ergebnis zufrieden. "Jetzt muss am Heiligabend nur noch alles klappen und die Inszenierung bei den Besuchern auch ankommen", sagt er.

Dabei steht die eigentliche Herausforderung für ihn und alle Akteure noch bevor. Das Stück wird am 24. Dezember gleich zweimal in Langenbernsdorf aufgeführt - und das in zwei verschiedenen Gotteshäusern: 14.30 Uhr in der Katharinenkirche und 16.30 Uhr in der Nicolaikirche. "Dazwischen müssen wir die Kulissen und alles, was für das Stück benötigt wird, von der einen zur anderen Kirche transportieren", sagt Frank Rose. Doch er ist überzeugt: Wir bekommen das hin!