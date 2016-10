Islamische Bestattung ist Neuland

In Werdau wohnen Menschen aus mehr als 50 Ländern und unterschiedlichen Religionen. Zum Leben gehört auch der Tod. Doch wo werden die Menschen beigesetzt?

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 17.10.2016



Werdau. In Werdau leben 916 Personen aus anderen Ländern (Stand Oktober des Vorjahres). Das entspricht einem Ausländeranteil von 4,2 Prozent. Zirka 200 Frauen und Männer stammen aus Ländern, in denen der Koran den Alltag der Menschen prägt. Die Zahlen sind nur geschätzt. "Eine Statistik, welcher Religion die Ausländer angehören, gibt es nicht. Derartige Daten werden im Einwohnermeldeamt nicht erfasst", sagt Rathaussprecher André Kleber.

Obwohl der Anteil der Ausländer in Werdau im Vergleich zu Großstädten wie Hamburg, Köln oder Berlin prozentual sehr gering ausfällt, befasst sich die Kommune seit geraumer Zeit mit einem Thema: Welche Alternativen zur klassischen Bestattungsform, wie sie in der christlichen Welt praktiziert wird, gibt es? Noch ist das Thema Tod bei den meisten ausländischen Mitbürgern tabu. "Deren Altersdurchschnitt liegt deutlich unter dem der Werdauer", sagt André Kleber weiter. Dennoch denke die Stadt über die Erarbeitung eines Konzeptes nach, in dem auch andere als die üblichen Bestattungsformen eine Rolle spielen und berücksichtigt werden. Dazu gehört unter anderem auch eine Überarbeitung der Friedhofssatzung, in der die Formen der möglichen Beisetzungen auf den beiden kommunalen Friedhöfen in der Stadt klar geregelt sind. Allein auf dem Werdauer Waldfriedhof finden im Durchschnitt pro Jahr 200 Beisetzungen statt.

"Bisher gab es keine Anfragen von Ausländern, die nach einer Bestattung nach den im Islam üblichen Ritualen nachgefragt haben", sagt Friedhofsverwalterin Rita Grieshammer. Lediglich der eine oder andere Bestatter habe sich bisher erkundigt, ob die Art der Beisetzung in Werdau möglich wäre. Zwar sei auf dem Waldfriedhof noch genügend Platz vorhanden, dennoch sei eine Bestattung, wie sie beispielsweise in Syrien üblich ist, nicht ohne Weiteres möglich. "Das hängt immer davon ab, wie stark der Islam auch gelebt wird. Der eine hält sich streng an die Regeln des Korans, der andere sieht das eher lockerer", sagt Rita Grieshammer. Sie hat sich, seitdem die Flüchtlingsproblematik in Deutschland zum Thema geworden ist, auch mit den anderen Bestattungsformen beschäftigt.

auch wenn wir einige derzeit nicht genutzte Flächen haben", sagt die Verwalterin. Hinzu kommt, dass in Sachsen Sargpflicht besteht. "In den islamgeprägten Ländern ist es üblich, die Verstorbenen nach der Waschung und dem Einölen in ein weißes Tuch einzuwickeln und darin zu beerdigen."

In Sachsen gibt es derzeit nur zwei Städte, in denen Menschen nach den im Islam üblichen Ritualen beigesetzt werden. Das ist in Dresden der Fall sowie auf dem Ostfriedhof in Leipzig. Auf dem zweitgrößten Friedhof in der Messestadt wurde 1997 auf einem Grundstück, auf dem einst eine Baumschule war, ein Extragrabfeld für besondere Bestattungsformen angelegt. Auf der Fläche fanden allein in diesem Jahr bisher acht Menschen, beigesetzt nach islamischem Brauch, ihre letzte Ruhestätte. Dazu gehörte auch, dass der Kopf des Verstorbenen im Grab Richtung Mekka zeigt.