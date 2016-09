Jeder Zweite fÃ¼hlt sich hier wohl

Jeder Zweite fühlt sich hier wohl

Ende August hatten wir Bewohner in Sachsens Westen zu ihren Lebensbedingungen befragt. Die nicht repräsentativen Ergebnisse werden zwei Wochen lang ausgewertet.

Von Annegret Riedel

erschienen am 17.09.2016



Langenbernsdorf. Mehr als die Hälfte der Einwohner in der Großgemeinde Langenbernsdorf, in Blankenhain und Langenreinsdorf lebt gern in der Region und fühlt sich in der Heimat wohl. Jeder Dritte allerdings schätzt die Lebensumstände nur als befriedigend ein. Medizinische Versorgung, Verkehr, Betreuung, Naherholung, Freizeit waren Themen, zu denen sich die Teilnehmer der Fragebogenaktion der "Freien Presse" äußern sollten. Die Befragung lief in Langenbernsdorf, Blankenhain und Langenreinsdorf. Nachfolgend eine erste Auswertung.

1 - Kommunales: Lob gibt es von den Befragten für die Qualität der Kindertagesstätten und Schulen. Die große Mehrheit schätzt die Angebote für den Nachwuchs. Allerdings fühlt sich nur ein Drittel mit den Anliegen des Ortsteiles ausreichend berücksichtigt. Ein Drittel schätzt seinen Ort gar eher als "fünftes Rad am Wagen" ein.

2 - Medizinische Versorgung: Ein Drittel findet die medizinische Versorgung gut und die Wartezeiten vertretbar. Auch die Wege zu Fachärzten sind für ein Drittel der Befragten machbar, für ein Drittel nur befriedigend, für die anderen schlecht.

3 - Nahversorgung: Als überwiegend gut schätzen 41 Prozent die Nahversorgung im Dorf ein, auch das gastronomische Angebot. In Trünzig wünschen sich Einwohner einen kleinen Laden, in dem man Dinge des täglichen Bedarfs kaufen kann.

4 - Verkehr: Die Nahverkehrsanbindungen, vor allem am Wochenende, sind unzureichend. Jeder Dritte ist damit unzufrieden. Viel Kritik gibt es am Fuß- und Radwegenetz. 67 Prozent der Befragten schätzen es als mies ein. Gehwege fehlen an den Ortsdurchfahrten Langenbernsdorf oder Langenreinsdorf.

5 - Naherholung/Freizeit: Kritik gibt es am Zustand des Sportplatzes in Blankenhain. Das Freizeitangebot rund um die Kober hält die Hälfte der Befragten hingegen für gut.

Diese Orte sind dabei: Langenbernsdorf (3687 Einwohner) mit den Ortsteilen Niederalbertsdorf (645 Einwohner) und Trünzig (957 Einwohner) - gesamt 3635 Hektar. Langenreinsdorf (763 Einwohner/851 Hektar), Blankenhain (948 Einwohner/1143 Hektar) sowie rund um die Koberbachtalsperre.